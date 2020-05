Rundt om Corona-Rødovre

500 børn startede mandag i skole i Røodvre. Foto: Arkiv

Coronavirus Mens byens ældste elever ikke ser ud til at få den afslutning på folkeskolen, de har både frygtet og håbet på, fik den kommende skoleårgang i Rødovre, cirka 500 spændte børn, mandag morgen deres ilddåb.

Af André Bentsen

Ikke mindre end 500 børn skiftede mandag morgen de trygge rammer i byens institutioner ud med nogle lidt mere ukendte i skolernes fritidsordninger.

Børnene er rykket fra børnehave til SFO og har sammen med deres forældre været spændte på, hvordan skolestarten skulle gå.

Ingen kunne på forhånd have spået om, at de ville skulle starte midt i en genåbning af samfundet, hvor skolerne spiller en essentiel rolle, og det blev derfor også en ekstra speciel start på skoletiden for børn og forældre. “Forældrene har både været forstående og opbakkende. Det skal de have stor tak for. Det er en stor begivenhed for børnene, og jeg ønsker dem alt det bedste i deres skoletid,” siger Rødovres borgmester, Britt Jensen (S).

Tak til personalet

Den generelle melding fra skolerne er, at både børn og forældre i dag var mødt glade og forventningsfulde op mandag morgen, og de har været gode til at håndtere situationen.

“Det har i år krævet ekstra meget planlægning og logistik for skolerne at løse opgaven, men alt er gået, som det skulle,” lyder meldingen fra Rødovre Kommune.

Fra borgmesterkontoret følger samtidig en stor tak til personalet for den store indsats.

“Børnene er i dag blevet fordelt gruppevis, og typisk er kun én forælder mødt op – for at minimere risikoen for smittespredning. Det meste af dagen er foregået udendørs, og der har været god plads og afstandskrav. Det har givet mulighed for, at børnene har fået en blød og god start,” understreger Britt Jensen.

Skovmoseskolen er som bekendt startet op med alle klassetrin tidligere og har endnu ikke nogle nye elever, der skal starte i skole. Det samme gælder for kommunens center for børn med særlige behov. Her starter alle de kommende elever først op til august måned og fortsætter derfor indtil da i deres nuværende institutioner.

Pasning i dagtilbud

Selvom næsten 500 børn altså mandag er rykket fra børnehave til SFO, var der alligevel i denne uge næsten det samme antal fremmødte børn i dagtilbud. Det skyldes, at mange flere børn nu er kommet i daginstitution, og der starter omkring 230 helt nye børn i dagtilbud her i starten af maj måned.

“74 procent af børnene er i denne uge tilmeldt i dagtilbud,” oplyser Rødovre Kommune.

Forleden kunne formand for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen glad fortælle, hvordan forældrene i Rødovre nu kan tage orlov fra daginstitution, for at give lidt mere luft og plads i daginstitutionerne i de kommende uger og måneder.

Det går godt

Meldingen fra daginstitutionerne er, at det går godt under de helt særlige omstændigheder, som de er underlagt. Der er blevet gjort et fantastisk arbejde for at få det hele til at fungere.

“Det er flot gået af medarbejderne, der hver dag leverer et fantastisk arbejde for Rødovres børn,” siger Britt Jensen, der også er stolt af, at Rødovre Kommune i modsætning til mange andre kommuner tilbyder pasning inden for de normale åbningstider. Mange andre steder har man nemlig skåret i åbningstiderne.

“Det er indtil videre lykkedes at få enderne til at mødes med de personaleressourcer, vi har i Rødovre Kommune. Vi har startet et rekrutteringsforløb, så Rødovre Kommune nu har en stor jobbank, som vi løbende kan rekruttere fra og ansætte i midlertidige stillinger i daginstitutionerne, så der også fremover er hænder nok,” forklarer hun.

Besøg på plejehjem

Forleden kunne vi fortælle, at Rødovre Kommune arbejdede på højtryk for at finde en løsning, så man kunne besøge sine pårørende på plejehjemmene i byen, eller måske møde dem ude foran, som man ser det i andre kommuner.

En ny aftale fra den 1. maj indgået i Folketinget om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19 indebærer, at Sundhedsstyrelsen skal udarbejde retningslinjer, som giver mulighed for, at pårørende igen kan komme på besøg på plejehjemmenes udendørs arealer.

Plejehjemmene i Rødovre vil derfor kunne åbne for udendørs besøg, når kommunen får de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

“Vi har forberedt os på situationen, så vi er klar. Når de endelige retningslinjer kommer, vil vi hurtigt åbne for besøg på plejehjemmene. Rødovre Kommune prioriterer sikkerhed og tryghed for både beboere og ansatte frem for alt i denne tid,” forklarer Britt Jensen.

Folketinget har også tidligere annonceret en åbning af sociale institutioner. Rødovre Kommune afventer også her de endelige retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Ensomhed spreder sig

Den landspolitiske aftale indeholder også initiativer, der skal modvirke ensomhed blandt ældre. Forvaltningen i Rødovre er derfor lige nu ved at undersøge, hvordan man kan igangsætte nye initiativer eller gøre mere af det, der allerede fungerer godt i forvejen.

“Det er et område, som vi allerede prioriterer meget højt. Rødovres ældre fortjener omsorg, nærvær og tryghed. Alle Rødovre Kommunes aktivitetsmedarbejdere på plejehjemmene har været på arbejde i hele perioden med corona. Medarbejderne på Dagcentret på Ørbygård, der pt. er lukket ned, har været aktive på plejehjemmet for bl.a. netop at modvirke ensomhed,” påpeger Britt Jensen.

Hun fortæller, at de forebyggende sygeplejersker i byen samtidig har haft kontakt med de sårbare ældre, der bor hjemme, for at sikre, at de har direkte kontakt til Rødovre Kommune i denne tid. Det gælder både i forhold til de almindelige forebyggende hjemmebesøg og på demensområdet.

Rengøring og tøjvask

På Facebook er flere pårørende begyndt at råbe vagt i gevær, fordi de ikke føler, deres mor og far måske får den hjælp og service, de har fortjent og ret til.

Der er da også mange kommuner, der i ugerne med corona har fjernet eller skåret i den praktiske bistand på ældreområdet.

“Den er blevet opretholdt i Rødovre Kommune,” understreger Britt Jensen imidlertid.

“Under hele corona-krisen har borgerne derfor som normalt fået tilbudt rengøring og hjælp til tøjvask,” slår hun fast trods rygter om det modsatte.

“I nærværet med vores ældre medborgere bliver sikkerhed og tryghed prioriteret højt. Derfor er der borgere, som det har været nødvendigt at tilbyde andre bademuligheder end brusebad, fordi der er for stor smittefare, når medarbejder og den ældre står helt tæt i et fugtigt og varmt, lille badeværelse,” siger hun og tilføjer:

“De borgere bliver i stedet tilbudt sengebad (hvor borgeren bliver vasket i sengen) eller etagevask. Hjemmeplejen har stort fokus på hele tiden at levere den bedste løsning for vores ældre, og de gør et fantastisk arbejde. Det er takket være dem, at Rødovre Kommune selv i denne svære tid kan fastholde tilbuddet om dagligt bad på hverdage til de af vores ældre medborgere, som har ønsket dette.”

Hurtig hjælp til erhvervslivet

På den økonomiske side, der hvor de helt store tandhjul, snart skal begynde at dreje rundt igen, har kommunalbestyrelsen på det seneste møde den 28. april vedtaget at fremrykke en række anlægsprojekter, som tidligere har været beskrevet her i Rødovre Lokal Nyt og på rnn.dk

“Projekterne bliver håndteret med såkaldt straksbevilling. Det er lidt teknisk, men det er vigtigt, for det betyder, at projekterne bliver sat i gang hurtigst muligt, så erhvervslivet får glæde af pengene med det samme,” påpeger Britt Jensen.