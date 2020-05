Rørlæggere tænker på familien

Michael i gravemaskinen har sammen med Tino knoklet under hele krisen. De glæder sig til at kramme deres nærmeste og til en fyraftensøl. Foto: Brian Poulsen

Coronavirus Tino og Michael har arbejdet under hele krisen. De har været glade for den ekstra plads på vejene, men bekymret for om de hev smitte med hjem til en nyfødt datter og hjertesyg mor.

Af André Bentsen

”Vi savner det sociale.” Da først vi får stoppet gravemaskinerne på Islevbrovej foran den kommende Nettobutik et kort øjeblik, trænger budskabet klart og tydeligt igennem.

Tino Nørregaard Wilhelmsen og Michael Rasmussen er begge ansat i HOFOR og har knoklet hver eneste dag, mens det meste af landet har været spærret inde.

Det er nemlig ikke alle jobfunktioner, der kan varetages hjemmefra, og det gør sig blandt andet gældende for de to rørlæggere, der lige nu lægger nye kloakrør i Islev.

”Vi er i gang med at lave en stikledning til kloakken ude på vejen. Det er vigtigt, Netto kan få taget butikken i brug, og det er vigtigt at få regnvand og spildevand ledt ned i kloakken,” siger Tino Nørregaard Wilhelmsen, da vi møder ham på byggepladsen.

Selv i en tid med Corona hængende over hovedet, skal der nemlig rykkes ud, når der er lækager eller fejl på eksempelvis kloakrør.

Altid på gaden

Et arbejde, som kræver, at de to rørlæggere Tino Nørgaard Wilhelmsen og Michael Rasmussen rykker ud for at fixe skaden hos kunden.

Begge har været i gang med deres arbejde ude i marken siden marts, hvor langt de fleste os lukkede ned på arbejdspladsen for at installere os fra hjemmekontoret. Men som rørlægger er det ikke rigtig en mulighed at udføre sit arbejde fra hjemmekontoret.

”Jeg synes godt, man kan sammenligne os med alle andre, der har knoklet under krisen, men på et andet niveau end måske sygeplejerskerne,” siger Michael fra cockpittet i sin lille gravemaskine. Der er der kun plads til én mand, men selv på vej hen til byggepladsen, kører de to rørlæggere alene.

”Vi kører i to biler, møder forskudt og holder ekstra afstand,” forklarer Michael inden Tino overtager og fortæller, at de stadigvæk tænker meget over om de tager smitte med hjem til familien.

”Vi har vænnet os til forholdsreglerne nu, men jeg kan ikke se min nyfødte datter uden at være nervøs,” siger Tino og Michael tilføjer, at han ikke har set sin hjertesyge mor i lang tid.

”Altså jo, på afstand, så det er lidt underligt, når man jo er på arbejde som normalt.”

Corona føder nye heltetyper

Her på Lokal Nyt har vi både været på arbejde med en sygeplejerske, en apoteker, en kassedame, en SOSU-medhjælper og en skraldemand under Coronakrisen, der har fået samfundets øjne op for en helt ny type af hverdagshelte.

Specialarbejdere som rørlæggere, der sørger for kloaksystemet fungerer og lækager ordnes, kan også tilskrives den gruppe af arbejdshelte, der stadig varetager deres arbejde ude i samfundet – vind, vejr og nu også Corona til trods.

Helte vil de to rørlæggere nok ikke betegne sig selv, da de blot passer deres arbejde. Men det omkringliggende samfund har i hvert fald fået øjnene op for nogle arbejdsgrupper, der normalvis ikke høster så meget opmærksomhed eller anerkendelse for den sags skyld.

”Jeg vil helst være på arbejde. Det er med til at gøre en forskel og give en normal hverdag,” siger Michael inden makkeren Tino supplerer:

”Vi har lavet mange skybrudsrender og dæksler, og det er vigtigt for trafiksikkerheden. Coronaen har egentlig gjort det nemmere, da der ikke har været mange biler.”

Begge savner de mest af alt den normale hverdag og den fysiske kontakt.

”Vi savner det sociale. Et kram, og fyraftensøllen. Den bliver god at få igen,” griner de.