Rødovres spejdere er beredt på mere

Nogle af Rødovrespejderne udnytter, at de ikke hver dag skal op og af sted i traditionel skole, og har kastet sig over en gang 'Alene i baghaven'. Nye betingelser har givet nye ideer. Foto: Privat

Genåbning Nye betingelser giver nye idéer mener spejderne, der finder nye måder at være sammen på under krisen og finder læring i det meste.

Af André Bentsen

De sidste mange uger, har spejdernes foretrukne slogan ikke været, altid beredt, men sikkerheden først.

Selv om stort set alle spejdernes aktiviteter foregår udendørs og der er masser af ting man har kunnet lave uden kropskontakt, har spejderne i lighed med alle andre foreningsaktiviteter derfor haft lukket ned for fysiske aktiviteter i en periode, for at være med til at sikre at der kom kontrol over smittespredningen.

Men nu er der blevet lukket op for at børnene og de unge igen kan mødes omkring nogle spændende og udfordrende aktiviteter.

Bålhygge og indkøbslister

Det forklarer, Det Danske Spejderkorps, som har to grupper i Rødovre. Rødovrespejderne i nord og 1. Hawerthi Rødovre i syd, som begge efter samråd med Kulturministeren i sidste uge fik grønt lys til at starte aktiviteter op, så længe de holder sig indenfor myndighedernes anbefalinger.

“Hos Rødovrespejderne er det de ældste spejdere, dem som endnu ikke er startet i skole, og som har længtes rigtig meget efter at kunne være sammen med jævnaldrende kammerater igen, der først er startet op. Tirsdag aften mødtes to trop-patruljer til bålhygge og man kunne virkelig mærke at de nød at være i et aktivt fællesskab med jævnaldrende efter den lange karantæne,” forklarer spejderleder, Gunver Sommer.

Følger reglerne

De to patruljer mødtes, for ikke at være for mange samlet på et sted, ved henholdsvis Rødovrespejdernes egen grund ved Fort Vest, og på nabogrunden, som de havde fået lov at låne af de gode naboer fra De Grønne Pigespejdere Rødovre.

“Der blev holdt afstand, sprittet af og brugt eget udstyr. Og det faldt helt naturligt for de unge mennesker. Det var en fornøjelse af mærke hvor meget det betød at de nu endelig kunne være sammen igen,” forklarer Gunver Sommer.

De sidste 8 uger, hvor spejderaktiviteterne har været lukket ned, er der blevet tænkt kreativt og et helt nyt begreb Hjemmespejd, blev hurtigt opfundet.

“Normalt arbejder vi på at træne børnene i at skabe aktiviteter for dem selv og hinanden og i at samarbejde og gøre brug af hinandens styrker i de små og store fællesskaber. Nu blev vi nødt til at overføre det til nogle andre fællesskaber, nemlig familien derhjemme,” siger Gunver Sommer og tilføjer:

“Som spejdere er det ikke det vi gør der er det vigtige, men hvordan vi gør det. Alligevel har vi forsøgt at holde fast i nogen af de aktiviteter man traditionelt forbinder med spejdere.”

Læring i processen

Når spejderne laver bål er det ifølge spejderlederne ikke fordi de vil være supergode til at lave bål, men fordi processen med at forberede det og få det til at blive rigtig effektivt og sikkert, i samarbejde med andre, er en måde man kan lære børnene at tage ansvar, at planlægge og at gøre brug af hinandens styrker.

“Så i princippet kunne vi få det samme ud at lave en hule eller bygge et fuglehus,” siger Gunver Sommer og fortsætter:

“Når vi laver hjemmespejd-aktiviteter har vi derfor for øje at sikre at spejderne fortsat udvikler sig og bliver udfordret, og at de udnytter de muligheder der er nu, selv om alt ikke er som det plejer.”

Hos spejderne i Rødovre er der god tradition for, at de ældste hjælper de yngste.

De ældste spejdere byggede for nogle uger siden miniature-lejrpladser. Det trænede dem i at planlægge og gennemføre opbygningen af en lejrplads,og det satte deres fantasi i spil, og flere af dem involverede deres familier i projektet.

“Også de yngre spejdere får løbende Hjemmespejd-opgaver tilsendt. De skal blandt andet bage alternative snobrød, hvor de selv laver planen for hvad der skal laves, hvilke ingredienser der skal bruges, laver indkøbsseddel osv. Og så bager de snobrøddene hvor de nu kan, i haven, i grillen på altanen eller i ovnen,” forklarer Gunver Sommer.