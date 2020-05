Rødovrebusser reddet

200 S er en af de busser, der slap med skrækken og ikke blev sparet væk i maj måneds sparerunde.

Selvom Region Hovedstaden har sparet 15 millioner kroner på den kollektive trafik, drejer hjulene stadig på flere busser, der er vigtige for Rødovre.

Af André Bentsen

Den er lidt som en hurtig blå pil, linje 200 S, når den skær sig på langs gennem Rødovre Kommune, og forbinde den ene ende med den anden og vigtige knudepunkter uden for kommunen.

Heldigvis er den også blandt de busser, der er gået helt fri af de besparelser, som Region Hovedstaden vedtog den 5. maj.

Her skulle medlemmerne af bestyrelsen udmønte flere besparelser, og det truede et kort øjeblik også den lokale busdrift, forklarer regionsrådsmedlem, Martin Baden (S), der er næstformand for trafikudvalget.

”Det var ikke nemt, for ingen havde naturligvis lyst til at spare og uanset hvilke besparelser man valgte, var der gode argumenter for, hvorfor de var en dårlig ide,” fortæller han.

Faldende passagertal

Baggrunden for besparelsen er et faldende passagertal, og det er desværre en tendens Martin Baden tror, vil fortsætte, hvis der ikke sker nogle store investeringer i den kollektive trafik.

Derfor har han en klar opfordring.

”Vi skal i det hele taget skabe en væsentlig mere ambitiøs trafikpolitik. Dette skal ske i samarbejde med staten, for hverken regioner eller kommuner kan løfte denne opgave alene. Lad os i fællesskab løfte denne opgave, for ellers er jeg bange for det ikke er sidste gang vi står i denne situation,” siger Martin Baden.

300S, 30E og 200S som er vigtige busser for mange Rødovreborgere, bliver ikke berørt af besparelser, og det glæder næstformanden.

”Det lå mig stærkt på sinde at sikre disse busser, dels fordi det ville være tåbeligt at svække den kollektive trafik på den strækning, hvor Letbanen skal køre, og fordi, Rødovre i forvejen ikke er begunstiget med meget kollektiv trafik fra statens og regionens side. At det lykkedes er jeg naturligvis glad for,” udtaler han.

Rødovres Borgmester Britt Jensen er glad for resultatet.

”I Rødovre har vi en stor befolkningsfremgang, så det ville være helt uacceptabelt, hvis der skulle være nedskæringer på busserne her. Det er vigtigt, at alle gode kræfter arbejder sammen for at forbedre den kollektive transport til og fra Rødovre,” siger hun og tilføjer:

”Derfor glæder det mig, når vores lokalt folkevalgte trækker i den rigtige retning. Det er godt gået.”

Britt Jensen er enig i, at der bør satses endnu mere på kollektiv trafik og uddyber:

”Både den globale og den lokale luftforurening skal ned. Vi bliver nødt til at gøre meget mere for miljø og klima i de kommende år. Den kollektive trafik spiller en nøglerolle. Det er en fælles kamp.”