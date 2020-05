Rødovre slipper for budgetkaos

I regeringens første udspil ville Rødovre have modtaget næsten 16 millioner kroner ekstra på udligningsreformen. Nu står kommunen til at få seks millioner ekstra om året, men med de tilskud, der forsvinder på hovedstadsudligningen, ender alting stort set som det plejer. Foto: Arkiv

Udligningsreform selvom der står i regeringens udligningsmodel, at Rødovre Kommune står til at vinde knap 6 millioner kroner om året på den nye udligningsordning, mister kommunen andre tilskud, så det samlede resultatet bliver uforandret. Alligevel gør reformen det nemmere at lave budget og undgå planlægningskaos i årene, der kommer, fordi især ét tilskud gøres permanent.

Af André Bentsen

Fakta Likviditetstilskuddet bliver gjort permanent, og det bliver det samme beløb som hidtil. Tidligere har det været usikkert, om Rødovre Kommune ville få det tilskud. Hovedstadsligningen bortfalder. I stedet ændrer man tilskuddet til udsatte hovedstadskommuner.

“Der skal være råd til velfærd i hele Danmark,” skrev statsminister, Mette Frederiksen tirsdag formiddag på sin Instagramprofil og sendte straks kommunernes regnedrenge på overarbejde.

For hvem vinder, og hvem taber på den nye udligningsreform, en lang række partier har indgået forlig om.

Mette Frederiksen er ikke i tvivl om, at den største brede aftale i årtier om et nyt udligningssystem er mere retfærdigt end det gamle, og mere simpelt.

Derfor skulle regnskabsafdelingen i Rødovre heller ikke have mere end et par timer for at finde ud af, hvad det endelig resultat bliver for borgerne i Rødovre Kommune.

“Der står i papirerne om udligningsreformen, at den beregnede virkning for Rødovre Kommune er et plus på 5,7 millioner kroner, men der er andre tilskud og beløb, der går den anden vej for Rødovre,” lyder konklusionen.

Det er blandt andet den tidligere hovedstadsudligning, der påvirker det samlede resultat, som derfor vil være stort set neutralt for Rødovres vedkommende.

Giver ro til planlægning

På rådhuset glæder borgmester, Britt Jensen (S), sig alligevel over aftalen.

“Det er i sig selv positivt, at der nu er skabt ro omkring kommunernes økonomi. Der er blevet talt rigtigt meget om udligning i de sidste mange år, og det har givet en stor usikkerhed om, hvilke penge vi kan regne med, når vi laver budgettet. Det er vigtigt, at der nu er kommet ro omkring økonomien, så rammerne for den velfærd, vi kan give til eksempelvis vores ældre og børn er klare,” siger hun.

Selvom statsministeren tirsdag skrev, at det nye system er mere enkelt end det gamle, er meldingen fra Rødovre Kommune, at der altså stadigvæk er mange ingredienser i gryden.

“Det er en kompliceret reform, og der er mange del-elementer, som hver i sær har store konsekvenser for Rødovre. Som det ser ud nu, er det samlede billede, at de økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune er meget små – det er stort set neutralt,” siger Britt Jensen og fortsætter:

“Jeg er alligevel godt tilfreds med reformen, fordi det midlertidige tilskud, som Rødovre Kommune tidligere år har fået i sidste øjeblik i forbindelse med budgetlægningen, nu er gjort permanent. Det giver som sagt mere ro og klarhed over den økonomiske situation, når vi skal lægge budget for de kommende år.”

Hun har stor ros til regeringen for at have lave en meget bred politisk aftale.

“Det er den måde, man skal lave den slags store reformer. De lokale rammer for økonomien skal være klare, uanset hvilken politisk farve regeringen har. Så umiddelbart er jeg godt tilfreds. Det ligner dygtigt politisk håndværk,” siger Britt Jensen.

På Instagram har Mette Frederiksen sin egen vurdering af reformen:

“Sammen flytter vi penge fra de mest velstillede kommuner til de, der har flest udfordringer. Det bidrager til at skabe et Danmark i balance, og der bliver bedre muligheder for at skabe god velfærd i hele Danmark.”

De konservative har ikke været med i forhandlingerne og er ikke en del af forliget, måske fordi, det især er de konservative kommuner, der fremover skal betale flere penge i udligning, mener tidligere erhvervsminister, Rasmus Jarlov.

“Det er et flot udligningslandkort, men man skal jo nok overveje, hvem der – udover Fanø, Rudersdal, Hørsholm og Gentofte – skal betale for, at resten af Danmarks kommuner nu skal have flere penge. Det er ikke gratis. Er der virkelig råd til markant større kommunale budgetter lige nu,” skriver han på Facebook med henvisning til, at staten i forhold til regeringens første udspil betaler en del af de penge, som man først ville have taget fra kommuner med et større skattegrundlag.

–