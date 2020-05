Rødovre ligger lunt i svinget

Sidste år havde Rødovre 29 nætter, hvor det var 20 grader klokken otte om aftenen, og det placeres Rødovre helt i top på listen over kommuner med flest sydlandske nætter i 2019 Foto: Presse

sommer og sol Sidste år havde Rødovre 29 nætter, hvor det var 20 grader klokken otte om aftenen, og det placeres Rødovre helt i top på listen over kommuner med flest sydlandske nætter i 2019. Førstepladsen deles dog med syv andre kommuner.

Af André Bentsen

Fakta Lune nætter Top ti Frederiksberg 29 Gentofte 29 Gladsaxe 29 Herlev 29 Hvidovre 29 København 29 Lyngby-Taarbæk 29 Rødovre 29 Albertslund 22 Brøndby 22 Bund ti Rebild 11 Ringkøbing-Skjern 11 Struer 11 Varde 11 Vesthimmerland 11 Thisted 9 Bornholm 8 Hjørring 8 Frederikshavn 7 Samsø 3

Det er sjovest at nyde udelivet på altanen eller terrassen, i sommerhalvåret, uden at klapre tænder eller være paket ind i en dynejakke og heldigvis ligger Rødovre kommune lunt i svinget, når det kommer til lune nætter. Det viser en opgørelse, som terrassevarmer-producenten Solamagic står bag.

Rødovre havde 29 nætter i 2019, hvor det var 20 grader klokken otte om aftenen og det placeres faktisk Rødovre på en delt førsteplads på listen over kommuner med flest sydlandske nætter.

Snyder os til varme

Opgørelsen bygger på tal fra Weatherstack og tager udgangspunkt i den såkaldte real feel-temperatur, hvor der korrigeres for vindens afkølende effekt. Temperatur og vind er registreret ud fra GPS-koordinater på kommunernes rådhuse kl. 20 alle nætter fra start maj til udgangen af september 2019.

Generelt var der lunest i nærheden af hovedstaden. Alle otte kommuner med flest sydlandske nætter skal findes i Storkøbenhavn eller omegn.

De lyse nætter kom tilbage allerede i starten af maj. Det betyder, at det ikke bliver rigtig mørkt om natten frem til starten af august. Men de mere lune og magiske sommeraftener lader typisk vente på sig. I 2019 indfandt de sig først i Rødovre i sommermånederne juni, juli og august.

I opgørelsen er der taget højde for vind, så der måles på, hvor varmt aftenerne føltes. Og blæst spiller en væsentlig rolle. Således havde de nordjyske kommuner Hjørring og Frederikshavn kun henholdsvis otte og syv sydlandske nætter, hvilket giver dem en bundplacering.

Mange danskere kan se frem til en sommer under hjemlige himmelstrøg grunden coronakrisen og Solamagic kan godt mærke udsigten til aflyste udlandsrejser har kastet kul på salget af hyggelige bålfade, mexicanske pejse og elektriske terrassevarmere.

”Sæsonen er startet tidligere i år, og vi sælger markant flere terrassevarmere. Kunderne skal simpelthen have det maksimale ud af deres udeliv i år,” siger Peter van A. Bjerke, direktør i Solamagic Scandinavia, der udvikler og sælger elektriske terrassevarmere til hele Skandinavien.