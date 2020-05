Plejehjem venter på Sundhedsstyrelsen

Det bliver meget snart muligt at besøge pårørende på byens plejehjem.

Genåbning Den 1. maj indgik Folketingets partier en aftaler om genåbning af besøg på plejehjem. I Rødovre afventer man retningslinjerne for, hvordan pårørende igen kan besøge deres kære på plejehjemmenes udendørs arealer.

Af André Bentsen

Det er efterspurgt som bare pokker og det er lige på trapperne, men plejehjemmene i Rødovre vil først kunne åbne for besøg, når kommunen får de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Der er ikke en aktuel udmelding fra Sundhedsstyrelsen på, hvornår de kommer, men de skulle være på vej.

“Vi glæder os til igen at kunne åbne for besøg på plejehjemmene. Der er ingen tvivl om, at det har været en hård tid for beboere og pårørende, selv om jeg ved, at vores personale har gjort alt, hvad de kan, for at holde kontakten og gøre hverdagen så god som muligt for beboerne,” siger Rødovres borgmester, Britt Jensen (S).

“Vi prioriterer sikkerhed og tryghed for både beboere og ansatte frem for alt i denne tid. I Rødovre er vi klar, og når de endelige retningslinjer kommer, vil vi meget hurtigt åbne for besøg på plejehjemmene,” tilføjer hun.