Paludan blæst ud af Maglekær

Beboerne i Maglekær fik en noget særpræget koncert foræret, da flere blæsere igen var mødt op til en demonstration fra Stram Kurs. Foto: Tom Kristensen

Happening Det så ud som om, der var flere politibetjente end tilskuere, da repræsentanten fra onlinemediet ,Frihedens Stemme, bedre kendt som Rasmus Paludan fra Stram Kurs onsdag eftermiddag blev overdøvet af blæseinstrumenter i Maglekær.

Af André Bentsen

Der var ikke meget frihedens stemme over onsdagens såkaldte demonstration i Maglekær. Det kunne ved første blik se ud som om ordensmagten havde afspærret et område, hvor der højst måtte være 10 personer samlet på grund af coronasmitte, men det var en særlig indhegning til den højtråbende Rasmus Paludan, 2-3 af hans tilhængere og lige så mange betjente.

Så Sundhedsstyrelsens anvisninger blev trods alt fulgt selv der.

Rasmus Paludan meldte før sidste valg din lokalavis til politiet og pressenævnet, men man kunne dog ikke høre om han kom ind på, hvorfor, da musikere igen var mødt op for at give en improviseret koncert tæt på.

Det var der flere lokale beboere, der hyldede på Facebook, mens koncerten stod på, og enkelte fik også billeder af politibetjente hygge med lokale unge på en fodboldbane tæt ved den aparte happening.

Den havde Stram Kurs reklameret for på snapchat, hvor de meddelte, at de ville demonstrere i Maglekær:

”Der længe har været plaget af kriminelle samfundstabere.”

Bold og blæseinstrumenter

Umiddelbart så det ud som om områdets mange tusinde beboere lyttede til Sundhedsstyrelsens anvisninger og blev hjemme og nød koncerten gennem åbne vinduer og fra altanerne. Det var dog ikke alle, der var helt tilfredse med, at skatteborgernes penge blev brugt på at have så meget politi udstationeret til ingen verdens nytte.

””Rasmus Paludan kom i dag til vores kvarter og blev mødt af mod-demonstranter, som ville øredøve ham. Sikke et spild det er af politiets ressourcer og så lige midt i coronakrisen. Det er skørt,” skrev Shais Anees eksempelvis på Facebook, mens man stadigvæk kunne høre en saxofon i baggrunden.