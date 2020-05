Otte idéer til at redde Rødovres arbejdspladser

LO og Dansk Byggeri har flere forslag til, hvordan Rødovre kan redde de lokale arbejdspladser. Foto: Arkiv

Genåbning LO og Dansk Byggeri håber Rødovre vil sætte fokus på klimarenovering af bygninger og være opmærksom på at oprette praktikpladser, når økonomien skal sættes i gang. Rødovres borgmester understreger, at virksomhederne, der får opgaven med de nye anlægsprojekter skal have fokus på at ansætte ledige.

Af André Bentsen

8 idéer til Rødovre Kommune · fremrykke planlagt anlægsarbejde · iværksætte energi- og klimarenovering af bygninger · foretage klimasikring · øge vedligeholdelsen af kommunale veje og stisystemer · være ekstra obs på at oprette praktikpladser, så de unge kan uddanne sig · tildele hurtigere sygedagpengerefusion · indføre politisk hastebehandling af ansøgning om kommunal garantistillelse indenfor den almene boligsektor · suspendere eller afskaffe lejebetaling på offentligt vejareal

Tiden er inde til stærke initiativer og kreative idéer, mener LO Hovedstaden og Dansk Byggeri Hovedstaden, der i fællesskab har sendt otte idéer til Rødovre Kommune, fordi Coronaen, som bekendt, raser i vores samfund og efterlader mange triste skæbner i sit kølvand.

”Værst er det selvfølgelig for dem, som rammes af sygdom og død, men der er også voldsomt og livsomvæltende for de mange, som mister deres arbejde eller må lukke deres foretagender,” siger Per Olsen, der er formand i LO Hovedstaden.

”Nu har det efterhånden stået på så længe, at langt de fleste af os har venner, bekendte, familiemedlemmer, som har oplevet sådanne tab med alt hvad det indebærer af personlige og økonomiske konsekvenser,” tilføjer Mads Raaschou, der er Formand for Dansk Byggeri Hovedstaden.

De synes selv, at deres forslag kommer både arbejdsgivere og arbejdstagere til gode.

”Disse initiativer kan medvirke til at holde hånden under erhvervslivet og arbejdspladserne i Rødovre. Det er forslag, som kommer både arbejdsgivere og arbejdstagere til gode og vi håber, at borgmesteren kan finde inspiration i dem,” siger de.

Lokale arbejdspladser

Det mener borgmester, Britt Jensen (S), allerede, at kommunen har gjort.

”Corona har ændret liv og vilkår for rigtigt mange mennesker. Virussen påvirker både sundhed og økonomi. Det er en kæmpe udfordring, som vi kun kan løse i fællesskab. Derfor glæder det mig, at arbejdstagere og arbejdsgivere er gået sammen om en række konstruktive forslag,” siger hun og fortsætter:

”Det er afgørende, at vi gør alt, hvad vi kan for at holde hånden under det lokale erhvervsliv og sikrer flest mulige arbejdspladser i Rødovre i denne tid. Derfor har Rødovres kommunalbestyrelse allerede igangsat en række af de initiativer, som LO og Dansk Byggeri nævner.”

Som vi har kunne skrive her i Rødovre Lokal Nyt har kommunalbestyrelsen besluttet at fremrykke anlægsinvesteringer for 38,8 millioner kroner. Samtidig understreger Britt Jensen, at man i prioriteringen af anlægsinvesteringerne har haft fokus på energirenovering og vedligehold af både bygninger og veje. ”Samtidig har vi været meget optaget af, at de fremrykkede anlægsinvesteringer kan igangsættes med det samme, så virksomhederne hurtigt får nye ordrer, og så vi skaber lokale arbejdspladser,” siger Britt Jensen og tilføjer:

”I forbindelse med de enkelte anlægsprojekter vil der blive arbejdet målrettet på, at firmaerne samarbejder med Jobcenteret om ansættelse af ledige, og at firmaerne lever op til kommunens krav om lærepladser.”

Som et svar på de otte indspark fra de to store organisationer, har Rødovre allerede udskudt virksomhedernes dækningsafgift for at give dem flere penge mellem hænderne i en svær tid. Det betyder, at den dækningsafgift, som virksomhederne skulle have betalt senest den 1. juli, er blevet udskudt til slutningen af året.

”Endelig har vi fremrykket betalingen af regninger til de virksomheder, der leverer varer og serviceydelser til kommunen. Dermed får virksomhederne pengene væsentligt hurtigere end normalt. Rødovre Kommune har allerede taget mange initiativer for at støtte de lokale virksomheder. Vi vil løbende være opmærksomme på, om der er yderligere, vi kan gøre for at sætte gang i hjulene og skabe flere lokale arbejdspladser,” påpeger Britt Jensen.