Øger kontrol efter billetsnyd

Der er flere der 'glemmer' at have gyldig billet, når de ikke skal forbi chaufføren. Derfor sætter Movia ind med en kampagne og vil i den kommende tid også øge billetkontrollen i busserne på hele Sjælland. Foto: BrianPoulsen/arkiv

trafik Movia har oplevet en markant stigning i antallet af passagerer der kører uden billet, når de går ind ad midterdøren og derfor ikke skal forbi chaufføren. I den kommende tid vil der derfor være øget fokus på billetkontrol.

Af André Bentsen

Hvis du er bruger af Movias gule busser i den kollektive trafik, har du sikkert bemærket, at det er muligt at gå ind gennem midterdøren, når du stiger på bussen. Det gør Movia for at passe på chaufførerne under corona-pandeminen, men hensynet til chaufførerne har desværre haft en uheldig bagside, da Movia, med egne ord, har oplevet en markant stigning i antallet af buspassagerer, der ’glemmer’ at købe billet fordi man ikke skal forbi chaufføren.

”Det går naturligvis ikke, for billetindtægten er afgørende for, at vi kan finansiere busdriften. Derfor går vi nu ud med en kampagne, der skal huske folk på at have gyldig billet, når de rejser med den kollektive transport,” udtaler Movias kommunikationsdirektør Camilla Struckmann i en pressemeddelelse.

Movia vil samtidig i den kommende tid øge billetkontrollen i busserne og understreger, at den naturligvis følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at mindske risiko for smittespredning. Det indebærer blandt andet, at billetkontrollen foregår med god afstand – i strakt arm, ligesom enhver form for fysisk kontakt med kundens billet, mobil eller rejsekort undgås. Passageren skal derfor også selv holde sit ID kort frem, så kontrolløren ikke skal røre ved det. Alle kontrollører har håndsprit med.