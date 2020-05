Ny vinkel på Paludan-besøg i Kærene

Sådan så det ud, da Rasmus Paludan igen demonstrerede i Kærene.

For anden uge i træk forsøgte Stram Kurs' Rasmus Paludan at vinde gehør for sine yderligtgående holdninger ved en demonstration i Kærene. Det gav anledning til følgende vinkel på den gentagende historie, fra en af de lokale beboere.

Af André Bentsen

Nyhedsværdien i en demonstration samme sted, to uger i træk er ikke den største, men ja, vi er jo også bare et lille medie i en lille by.

Igen fik vi en lokal beboer derfor muligheden for at dække begivenheden for os og som med al anden journalistik handler det om hele tiden at finde en ny vinkel, når der ikke rigtig er nogen nyhed at skrive om. Den har Tor Østergaard fanget fra sin altan her, mens den lokale Johnny Kurt Kristensen analyserende tilføjer på Facebook: “Ja, der var flere politifolk end publikum.”