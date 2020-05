Netto klar med åbningsdato i Islev

Den 28. maj åbner den nye Nettobutik på Islevbrovej. Billedet er fra åbningen af butikken på Tårnvej i 2019 Foto: Arkiv

åbning Nemme måltidsløsninger er et af fokusområderne i den kommende Nettobutik på Islevbrovej, der slår dørene op for Islevborgerne den 28. maj.

Af André Bentsen

På Islevbrovej 20, kun et stenkast fra Islev Torv, er Netto i fuld gang med de sidste forberedelse inden åbningen af deres kommende supermarked, der skal løfte indkøbsoplevelsen hos kunderne og som de selv kalder ’fremtidens discountbutik’.

Og den 819 m2 store butik kommer til at skille sig ud fra den gængse Netto-forretning.

Butikken er en del af Nettos nyere butikskoncept, hvor de karakteristiske sorte og gule farver er skiftet ud og indretningen er ændret markant.

Varerne på hylderne er også anderledes og der vil blandt andet være et særligt fokus på frugt og grønt og nemme måltider, som danskerne i højere grad efterspørger.

Helt konkret vil frugt- og grønt-afdelingen spille en mere bærende rolle, ligesom convenience-varer vil få sin egen sektion, så det er nemt for alle at finde de nemme måltider.

”Vi har ganske enkelt revitaliseret hele vores butikskoncept, som har fået en gennemgribende makeover. Kernen i vores nye koncept vil stadig være det, som man som kunder kender: Nemlig gode varer til de bedste priser. Men med vores nye koncept vil vi i endnu højere grad gerne skabe butikker, som det er rart at være i for kunder og medarbejdere,” fortæller Michael Løve, der er direktør i Netto.

Butikschef glæder sig

Butikken åbner i Islev den 28. maj og butikschef Nicolai Mhedeen Jensen glæder sig meget til at byde kunderne indenfor i den helt nye butik.

”Vi vil gerne skabe fremtidens discountbutik med afsæt i en mere rolig butik, der er kendetegnet ved et stærkt sortiment af kvalitetsvarer til discountpriser og stor friskhed. Vi vil i endnu højere grad indrette butikken efter kundernes efterspørgsel, som går mod markante frugt- og grønt-afdelinger, convenience og en enkel og nem navigering i butikken. Det skal være behageligt at handle her, og på tværs af hele butikken vil man møde en styrket oplevelse, som vi håber, at kunderne vil tage rigtig godt imod,” siger han.

Nettos nye butik i Islev er én af i alt 80 butikker, som Netto enten bygger eller renoverer i 2020. Det er målsætningen, at samtlige Netto-butikker inden for de næste fem år skal renoveres og forvandles, så de står klar i det nye koncept.