Millioner til nye fortove

En samlet kommunalbestyrelse godkendte på sidste måneds møde, at frigive 3,15 millioner kroner til renovering af fortove på udvalgte strækninger i den sydlige del af kommunen. Foto: Arkiv

vej og trafik En samlet kommunalbestyrelse godkendte på sidste måneds møde, at frigive 3,15 millioner kroner til renovering af fortove på udvalgte strækninger i den sydlige del af kommunen.

Af André Bentsen

Fakta Agerskovvej, renovering af fortov fra asfaltfortov til flisefortov. I krydset Agerskovvej/Skodborgvej vil der blive plantet træer på hjørnerne og etableret en hævet flade til erstatning for 2 eksisterende bump på Skodborgvej, som vil blive nedlagt. Vojensvej (fra Rødovre Station til Frøslevvej), nordsiden, renovering af fortov fra asfaltfortov til flisefortov. Frøslevvej, delvist, renovering af fortov fra asfaltfortov til flisefortov, omfanget vil afhænge af de priser, der opnås ved udbud af renoveringen. Kilde: Rødovre Kommune

I løbet af 2020 får en lang række fortove, hovedsageligt i området omkring Hendriksholm-kvarteret, nyt liv. Ujævne fortove kan give de fleste rollatorbrugere rynker i panden, men snart er der ikke meget at rynke over i den sydlige del af byen, hvor Rødovre Kommune allerede har igangsat arbejdet med at renovere fortove på udvalgte strækninger.

Kommunalbestyrelsen afsatte, i forbindelse med budgettet for 2020, 3,15 millioner kroner til fortovsrenoveringerne og midlerne svarer, ifølge Rødovre Kommune, til at en fjerdedel af de ikke-renoverede veje nu kan få en overhaling.

I 2016 og 2017 blev flere gamle asfaltfortove lavet om til flisefortove i samme område og Rødovre Kommune oplyser, at de nye fortove vil blive udført på samme måde, hvilket bliver med to rækker fortovsfliser og chaussestensbånd.

Arbejdet er begyndt og forventes afsluttet i slutningen af året. I faktakassen kan du læse, hvilke fortovsstrækninger Rødovre Kommune prioriterer først.