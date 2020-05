Lokalradioer sender igen

De 36 radioværterne på RødovreKanalen og Demokratiradioen glæder sig over igen at kunne sende lokalradio. Her er de fleste af dem samlet på et gruppefoto.

Genåbning Efter to måneders tavshed, sender lokalradioerne i Rødovre igen fra studiet på Højnæsvej.

Af André Bentsen