Lad os løfte opgaven i fællesskab

FIRs formand Poul Lundberg Andreasen mener, at lokalpolitikerne negligere idrætsområdet. Foto: Brian Poulsen / arkiv

idræt Rødovre er en af få kommuner i Danmark, hvor der er medlems-nedgang hos idrætsforeningerne. Formand for FIR, Poul Lundberg Andreasen, giver sit bud på, hvad årsagen er og hvorfor det er vigtigt, vi dyrker idræt.

Af Peter Fugl Jensen

Efter sidste uges artikel i Rødovre Lokal Nyt, hvor vi afslørede en bekymrende medlemstilbagegang i Rødovres idrætsforeninger, spurgte vi formand Poul Lundberg Andreasen for Fællesrepræsentation af Idrætsforeningerne i Rødovre (FIR), hvad han tror, er årsagen til det faldende medlemstal.

Men formanden svarede i stedet med et spørgsmål.

”Måske skulle spørgsmålet være; hvorfor er der ikke en stor fremgang eksempelvis på 1.000 nye idrætsudøvere om året,” spørger han retorisk og svarer selv:

”Vi bør jo være på 16.000 til 18.000 idrætsudøvere og ikke knap 9.000, der dyrker idræt i Rødovre, hvis vi skal nå landsgennemsnittet. Og der kommer så mange nye og unge borgere til Rødovre, at der er grundlag for at få mange flere i gang i idrætsforeningerne.”

”Alt-i-alt er tallene fra 2019 miserable, specielt når man tænker på, at borgernes deltagelse i den organiserede foreningsidræt i Rødovre i forvejen ligger på 50% af landsgennemsnittet,” slår Lundberg Andreasen fast.

Offentlig dialog ønskes

Formanden for FIR slår på, at idræt er vigtigt for både det fysiske og mentale helbred.

”Det undrer mig, at vi ikke får en offentlig dialog om, hvordan vi løfter denne opgave i fællesskab, som vil gavne mange. Man må jo også tænke på, at vores nye borgmester Britt Jensen får alt for mange borgere i den ’tunge’ administration, fordi de ikke har dyrket eller dyrker idræt. Motion er sundhed, som vi i dag ved, er godt for helbredet.”

”Desuden oplever man fællesskab i en idrætsforening, hvor man danner netværk og venner, som er sundt for det mentale helbred. Det giver ganske simpelt ikke mening, når man ikke investerer nok i eller har visioner på idrætsforeningernes vegne,” mener Poul Lundberg Andreasen.

Kørt i idémæssig tomgang

FIRs formand giver klar besked på, hvorfor han tror, at medlemstallet er faldet:

”Desværre har kommunen og idrætsforeningerne kørt i tomgang idémæssigt i flere år. Men Kommunens dialog med de foreninger, der vil udvikling, har desværre været ikke eksisterende i lang tid med undtagelse af nogle får foreninger”.

”Nogle foreninger er ekstraordinært hårdt ramt af tilbagegang og det er fodboldforeningerne, ROG og Rødovre Skytteforening.”

”ROG havde gang i en enorm ekspansion, men voksede sig så store, at de nåede deres fulde rammer og lidt til. Da der ikke var politisk opbakning og dermed støtte til den nødvendige videreudvikling, som er projekteret og leveret til kommunen i 2019 og også her i 2020, så måtte de gå en medlemsnedgang i møde. Men de har altså ventelister i dag, men har ikke plads.”

”Skytteforeningen giver sig selv. De er blevet dårligt behandlet i forbindelse med ombygningen af Vestbad. Et af de værste eksempler på komplet mangel på rationale og dialog fra kommunens side,” mener Lundberg Andreasen, der ikke lægger fingre imellem.

Idrætten skal stå sammen

FIRs formand mener også, at idrætsforeninger selv bærer en del af skylden og han påtager sig gerne et ansvar.

”Idrætten er også selv medansvarlig for udviklingen, fordi vi meget sent har fundet ud af at gøre fælles sag. Men negligeringen af idrætsområdet fra kommunalpolitikkernes side er nu så udtalt, at vi er nødt til at stå sammen for, at det ikke skal gå helt galt.”

”Endelig er der i Rødovre en udtalt opfattelse af, at det drejer sig om et ’nul-sums-spil’. Nemlig, at der er X antal kroner til rådighed hvert år. Hvis projekt A får alle pengene, er der ikke råd til projekt B eller C. Den manglende overordnede plan og manglende dialog betyder, at al idéudvikling går i stå eller bliver bremset.”

”Det bedste eksempel er Harry Arnholts, der, på vegne af skaterhockeyklubberne i Rødovre, endelig får en overdækning på skaterhockeyanlægget i Espelunden efter en hård kamp siden 2003.”

”Hvem kan holde til sådan en indsats gennem så mange år? I denne sport havde Rødovre oprindeligt 500 idrætsudøvere, i dag er der 60 tilbage. Man kan håbe på, at overdækningen får Rødovre tilbage, som en stor skaterhockey kommune,” siger Poul Lundberg Andreasen.

Rødovre skal op på 12.000 udøvere

FIR har indleveret en plan for, hvordan Rødovre kan øge medlemstallet.

”FIR afleverede den 11. marts sine forslag til en fælles plan for at øge antallet af idrætsudøvere i kommunen til 12.000 i løbet af de næste fem år,” siger Lundberg Andreasen. Han fortsætter:

”Forslaget er modtaget af kommunens Kultur- og Fritidsudvalg, men der er ikke sket noget i praksis endnu, hvilket jo kan skyldes corona-situationen. Men jeg må kraftigt opfordre til, at vi kommer i gang med en fælles diskussion af, hvordan Rødovre igen bliver en rigtig idrætskommune,” slutter Poul Lundberg Andreasen.