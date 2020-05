Kræftramte familier er svære at nå

Selvom de fleste kræftramte familie godt kunne bruge en mentor at sparre med, er der så godt som ingen, der takker ja til nyt tilbud, og det er synd, mener Rødovre Kommune, der håber flere vil sige ja til den kæmpe støtte en mentorordning er. Foto: Arkiv

Kræft Det kan være uoverskueligt at tage imod hjælp, når man i forvejen er presset. Det viser erfaringer fra opstart med et mentortilbud til kræftfamilier. Nu giver Kræftens Bekæmpelse igen tilbuddet en chance i Rødovre.

Af André Bentsen

Fakta Hvis du vil høre mere om mentortilbuddet eller hvis du vil melde dig som mentor, så kontakt Lone Rønholt på telefon 30 76 59 72 eller E-mail lonron@cancer.dk. Du kan også læse mere på https://www.rk.dk/sundhedscenter.

Selv de allerbedste hensigter og gode tilbud, er ikke altid nok, hvis ingen vil tage imod dem.

Denne virkelighed er blevet tydelig i opstarten af et nyt mentortilbud til familier, hvor en forælder har kræft i Rødovre. Det har nemlig vist sig at være rigtig svært at nå familierne.

En af dem, som var med til at udvikle idéen om en mentor til de kræftramte familier, der kan have brug for alt for nogen at snakke med til informationssøgning, er Louise Nielsen, som lige var blevet mor igen, da hun fik konstateret kræft.

”Det var ret uoverskueligt at få hverdagen til at hænge sammen, men toget kørte jo bare videre; vi skulle stadig lave mad, vaske tøj og hente vores dreng i børnehaven. Vi var så heldige at have et fantastisk netværk, der lavede mad til os, svingede støvsugeren og hjalp os med børnene, så min mand ikke skulle klare det hele. Jeg forestiller mig, at en mentor kunne have hjulpet med at skabe struktur i vores hverdag,” siger Louise Nielsen.



Kender udfordringerne

I det særlige tilbud fra Kræftens Bekæmpelse og Rødovre Kommune, er mentoren en person, der selv har stået i samme situation før, eller som gennem sit arbejde har kendskab til, hvad man går igennem som familie, når mor eller far får kræft.

Mentoren tager med andre ord del i praktiske gøremål og kender de udfordringer, man har, men som man måske ikke siger højt, og vejleder ud fra egne erfaringer.

Selvom man måske godt lige akkurat kan få hverdagen til at hænge sammen som kræftramt familie, kan det betyde meget, at der er nogen, der ruller en tur med barnevognen eller deler gode råd i en svær situation.

”I starten var det ren overlevelse. Det var først senere, vi blev opmærksomme på, hvordan vi egentlig havde det og kunne forholde os til det, og dermed søge hjælp. Spørgsmål om barsel, sygdom og arbejde hobede sig op, men vi vidste simpelthen ikke, hvem vi skulle spørge. Og når vi endelig forsøgte at tage kontakt til diverse myndigheder, blev vi ofte stillet videre igen og igen, fordi vores situation ikke var lige efter bogen,” siger Louise Nielsen og fortsætter:

”Der har jeg efterfølgende tænkt, at det havde været rart med en, der kendte til vores situation, og som derved kunne støtte os. Derfor synes jeg, at det er godt, at mentortilbuddet både rummer praktisk hjælp og sparring.”





Kræftens Bekæmpelse matcher familier med mentorer

Bag tilbuddet står Kræftens Bekæmpelse og Rødovre Kommune, som på baggrund af interviews og workshops med borgere, fagfolk og medarbejdere fra kommunen har skræddersyet et tilbud til familierne. Tilbuddets tovholder er Lone Rønholt, som er rådgiver i Kræftens Bekæmpelse. Hun skal matche familier og mentorer, og følge dem undervejs i forløbet.

”Vores mentortilbud har ikke en fast formel. Det tilpasses de ønsker, som de enkelte familier og mentorer har. Man kan tale om sygdommen og forløbet, hvis der er tanker, der fylder og bekymrer. Det kan også handle om, hvordan man får hverdagen til at hænge bedre sammen eller at få et pusterum. Min vigtigste opgave er at sørge for, der er et godt match mellem mentoren og familien,” fortæller Lone Rønholt.



Overvej det alligevel

Hvis man tænker, at man klarer hverdagen fint selv, og ikke kan overskue flere elementer eller endnu en relation, der skal koordineres, så kan der alligevel være grund til at overveje tilbuddet en ekstra gang.

”Det kan være hårdt nok at holde styr på en børnefamilie, uden der er kræft indblandet, så det er vigtigt, at der er et tilbud til de familier, som har ekstra meget at se til. Jeg hjælper med at koordinere opstarten og holder overblikket gennem forløbet. Jeg vil opfordre alle dem tilbuddet kunne være relevant for til at ringe til mig og få en kort snak. Og hvis det ikke er noget, så har man ikke mistet noget.”, fortsætter Lone Rønholt.

Den nye mentorordning tager selvfølgelig situationen med coronavirus i betragtning og kommunen følger sundhedsstyrelsens anbefalinger.