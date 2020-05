Islev Torv kan atter blive bilfri

Siden 2016 har biler kunne trille hen over Islev Torv, men nu kan en midlertidig lukning af torvet være på vej. Foto: BrianPoulsen/arkiv

islev torv Rødovre Kommune er klar til at sadle om på Islev Torv, hvor ensrettet biltrafik aldrig rigtigt har vundet bred opbakning blandt de lokale. I næste måned skal Teknik- og Miljøudvalget behandle en sag om en midlertidig lukning af torvet.

Af André Bentsen

76 procent svarede nej, da Lokal Nyt tilbage i 2015 spurgte brugerne på rnn.dk om det var en god idé at åbne Islev Torv op for biltrafik.

Rødovre Kommune valgte alligevel at etablere parkeringspladser på torvet og åbne op for ensrettet biltrafik i forbindelse med etableringen af ID-Linjen, der skal skabe sammenhæng i bydelen.

Siden er der gået fem år og den lokale folkestemningen mod bilismen på torvet synes aldrig for alvor at have vendt. Muligheden for gennemkørsel var ikke den eliksir, der forvandlede det lille torv til et hyggeligt åndehul og nu er politikerne klar til at kigge nærmere på sagen.

Det oplyser formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro (S), i et opslag på Facebook, hvor han skriver, at udvalget den 9. juni skal behandle en sag, der vedrører en midlertidig lukning af torvet.

”Torvet blev oprindeligt åbnet som en forsøgsordning i forbindelse med etableringen af ID-Linjen. Åbningen har aldrig været den succes som det var tiltænkt og rigtig mange borgere i Islev har ønsket torvet lukket, så der kan skabes mere liv og aktiviteter. Det ønske har vi lyttet til,” skriver Jan Kongebro som begrundelse for, hvorfor Islev Torv igen er på den politiske dagsorden.

Torvets fremtid til diskussion

Men hvad skal der så ske med det søvnige torv, der de sidste 10 år har levet et lettere omtumlet liv?

På mødet den 9. juni i Teknik- og Miljøudvalget skal politikerne tage stilling til en midlertidig lukning af torvet og samtidig behandle et forslag til en startredegørelse, som er forarbejdet til en lokalplan, for Islev Torv

”Når vi lægger op til at arbejde med startredegørelser, er det fordi vi ønsker en større borgerinddragelse før forslaget til Lokalplanen udarbejdes og sendes i høring. I samme øjeblik forsamlingeforbudet ophæves/ændres vil vi indkalde til borgermøde, hvor jeg håber at se rigtig mange, således at vi i fællesskab kan få den helt rigtige udvikling af Islev Torv,”skriver Jan Kongebro videre i sit opslag på Facebook.