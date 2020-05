Ishockey skal være en større fanoplevelse

Den 46-årige Morten Nielsen er ny direktør for Rødovre Mighty Bulls. Foto: Brian Poulsen

ishockey Mighty Bulls nye direktør, Morten Nielsen, ser frem mod de kommende sæsoner med masser af optimisme. Han forventer større sponsorindtægter, en større fanoplevelse og en stærkere trup.

Af Peter Fugl Jensen

I mine mange år som lokaljournalist har jeg fulgt Rødovre Mighty Bulls tæt og en ting har været stensikkert. Når en ny direktør har overtaget det ’varme sæde’, så er personen startet i minus; dårlig økonomi, et bundhold der skal bygges op, nye og mere disciplinerede tiltag i truppen og i administrationen, som skal øge professionalismen og der skal arbejdes for flere tilskuere i hallen.

Sådan er det ikke denne gang. Tvært imod, for i dag skal den nye direktør, Morten Nielsen, ’bare’ bygge videre på et velsmurt set-up, som kun går i en retning, den rigtige.

”Selvfølgelig er der plads til forbedringer, men jeg har jo været med i alle tre år under Bjørn Sørensen, hvor jeg har været salgs- og marketingdirektør, så jeg ved, det faktisk går godt,” siger Morten Nielsen, der er klar til at tage de næste skridt ud af den sti, der fører Mighty Bulls mod bedre tider både på og udenfor isen.

Coronaspøgelset

Noget af det vigtigste for et professionelt dansk ishockeyhold er solid sponsorstøtte.

”I de sidste tre år er antallet af sponsorer vokset støt, men coronakrisen har haft sin indflydelse. Vi har godt nok haft en del interesse fra nye sponsorer og nogle har allerede indgået en aftale for den nye sæson, men det kritiske for os bliver, hvorledes de eksisterende sponsorer klarer krisen, om de for en stund helt dropper sponsorater eller nedsætter dem for en stund. To sponsorer har allerede måtte lukke døren i,” fortæller Morten Nielsen.

“Vi forventer derfor ikke øget sponsorindtægter, men et totalt fald på mellem 20 til 40% alt efter længden på corona.”

”Vi hænger også på den tabte indtjening på de sidste kampe i grund- og slutspil, så vi håber naturligvis på kompensation og følger spændt med i forhandlingerne mellem DIF og DIU på den ene side og regeringen på den anden.”

”Vi aner jo ikke, hvordan programmet bliver og hvor mange tilskuere vi må have inde til hver kamp. Det er ligeledes et usikkert økonomisk aspekt, som vi af gode grunde ikke kan forudse de økonomiske konsekvenser af.”

”Men det vi selv kan drifte, det går godt og det er vigtigt, vi kører videre ud af det spor, som vi er på i dag med en sund økonomi og fortsætter det gode samarbejde med kommunen, RSIK med flere. ”

”Jeg er i hvert fald meget fortrøstningsfuld med hensyn til vores økonomi alt efter kompensationen fra staten.”

Større fanoplevelse

Morten Nielsen kommer fra underholdningsbranchen og er meget opsat på, at man får en større fanoplevelse, når man går til ishockey i Rødovre.

”Mit fokusområde bliver, at man får en bedre fanoplevelse, men lige nu er det svært at sige, hvad der kommer af tiltag, fordi vi ikke kender det kommende program. Men eksempelvis var vores børnesøndag en succes og det skal naturligvis dyrkes.”

”Fredag er jo allerede en god fest, men det skal være en endnu større succes. Vi er dog begrænset af de muligheder, som der er i hallen, blandt andet på grund af brandmyndigheder, men vi kommer til at skabe en bedre stemning, der vil blive et ændret set-up og vi fastholder vores ’after-match-event’, hvor spillerne kommer ned i foyeren efter kampene.”

”En del af fanoplevelse er at Might Bulls vinder, det er vi klar over og at sejre trækker flere folk. Men vi ved også, at det at gå til sport også er et social event, så derfor skal der være flere oplevelser og det er lige fra mad til diverse events,” mener Morten Nielsen, der pointerer:

”Vi tror på, vi kan få flere mennesker i hallen.”

Sociale tiltag

Den nye direktør peger på, at ishockey i Rødovre skal være mere end bare kampene.

”Vi arbejder på flere sociale tiltag, som ikke er ishockeybaseret, fordi vi ved, at Mighty Bulls også har et socialt aspekt. Hvad det præcis er, er ikke helt på plads, men det bliver lige fra banko til koncerter eller arrangementer i samarbejde med vores sponsorer, som kan være vinsmagning. På den måde kan vi give vores sponsorer opmærksomhed og fansene kan få en anderledes oplevelse,” fortæller Morten Nielsen. Han fortsætter:

”Vi vil også gerne vise udadtil, vi har gang i flere gode ting, eksempelvis vores netværksgruppe, der styres af Christian Stadil og som er en stor succes, ligesom vores VIP-arrangementer går godt. Der er jo stort set udsolgt til hver kamp i VIP’en, blandt andet fordi vi har Hospitality-arrangementer, som vi efterhånden har en god indtjening på.”

Tror på Dresler

Sportsligt kommer Morten Nielsen ikke til at blande sig af betydning, men han skal danne de økonomiske rammer for sportsudvalget.

”Jeg glæder mig til at komme tættere på spillerne og vores mange gode frivillige, som er to områder, jeg ikke har haft meget med at gøre,” siger han og vender snakken til truppen.

”Corona gør formentlig, at vi kommer til at se en liga uden så mange udlændinge som i de tidligere sæsoner. Jeg forventer også, vi kommer til at se flere unge talenter i den danske liga og der står vi stærkt. Uden at vi har meget på plads, som vi ikke kan på nuværende tidspunkt, så ser vi meget positivt på truppen i næste sæson, hvor danskerstammen umiddelbart kommer til at se rigtig god ud.”

”Desuden tror vi på, Thor Dresler kan vende vores ’sorte’ side, som eksempelvis at kunne vinde flere end tre kampe i træk. Han er også med på, at fansene skal med bag kulisserne – til en vis grænse. Spillerne er vores salgsmateriale, så de skal være mere aktive i lokalmiljøet,” slutter Morten Nielsen.