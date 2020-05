IrmaByen fortsætter med at vokse

Opførelsen af de i alt 2.900 m2 er allerede igangsat og forventes afsluttet i juni 2021. Foto: Presse

byggeri Mere end 1300 beboere er allerede flyttet ind i IrmaByen, men der er flere på vej. Længest mod nord er byggeriet af 20 nye rækkehuse i fuld gang.

Af André Bentsen

Der er livlig byggeaktivitet i Rødovres spirende bydel IrmaByen, hvor mere end 1300 borgere de senere år har fået adresse. På den store grund på Korsdalsvej, hvor dagligvarekæden tidligere havde hovedkontor, skyder boligerne op i en rasende fart og på et af grundstykkerne mod nord, ud for Espelunden, er seneste byggeprojekt i gang med at skyde op ad jorden.

ELF Development, der er ejendomsselskabet bag IrmaByen, er gået i gang med at opføre 20 nye rækkehuse, der fordeler sig på fire forskellige boligtyper i fire rækker med fem rækkehuse i hver.

De kommende rækkehuse forventes afsluttet i juni 2021 og bliver IrmaByens afslutning længst mod nord.

”Det har været en spændende rejse at være med til at omdanne Irmas gamle industrigrund til et selvstændigt, sammenhængende og levende bykvarter over de seneste fem år. Plantagerækkerne bliver en flot afslutning mod Espelunden og vi glæder os til at byde velkommen til endnu 20 beboere og familier i IrmaByen til næste år,” siger Ludvig Find, der er administrerende direktør hos ELF Development.

Hjælp fra lokal prisvinder

Rækkehusene har fået navnet ’Plantagerækkerne’ og ELF Development oplyser, at boligerne vil blive opført i mørkebruge tegl i et enkelt, arkitektonisk udtryk og ud fra Nordic Built Charters principper, der skal sikre bæredygtige løsninger i et helhedskoncept. Der er den lokale ejendomsmæglerkæde Nybolig, med Martin Enemærke i spidsen, der skal stå for salget af de 20 rækkehuse, der er tegnet af Arkitema Architechts mens den lokale virksomhed AB Clausen, der vandt Rødovre Erhvervspris i 2018, er tilknyttet som ingeniør.

”Der har været stor interesse for de nye rækkehuse og med 25 procent reserverede boliger, har det resulteret i en flot salgsstart,” siger salgschef hos ELF Development, Marianne Pfeifer, der understreger, at byggeriet forløber planmæssigt.

”Vi har netop støbt fundamenter til to af boligtyperne, så der er stor aktivitet på byggepladsen såvel som på Plantagerækkernes salgsside,” siger hun.