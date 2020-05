I morgen kan du besøge plejehjem igen

Kommunen siger, at der allerede er opsat telte, så man fra torsdag den 14. maj kan besøge sine pårørende på plejehjem. Vi kunne ikke lige finde det her på Engskrænten, men mon ikke det er hurtigt klaret, så alle igen kan sige hej til deres kære. Foto: Red

Genåbning Torsdag den 14. maj kan du igen besøge dine pårørende på Rødovres plejehjem. Det sker efter nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og kommer til at foregå i telt med tidsbestilling.

Af André Bentsen

Man kan booke besøg ved at ringe til: Ældrecenteret Broparken, tlf. nr. 36378000 Plejehjemmet Engskrænten, tlf.nr. 363795000 Plejehjemmet Ørbygård, tlf.nr. 36377800 Plejehjemmet Dorthe Mariehjemmet, der ringes til de enkelte afdelinger.

Efter nogle ugers ventetid er Sundhedsstyrelsens retningslinjer for besøg på plejehjem endelig kommet. Rødovre Kommune har forberedt sig godt, lyder meldingen og man er derfor klar til at åbne op for besøg på plejehjemmene.

“Det er en glædens dag og en dag, vi har set frem til. Jeg ved, det har været hårdt for mange ældre og pårørende at være adskilt. Det er med stor glæde, at vi nu igen kan åbne op for besøg på vores plejehjem,” siger borgmester, Britt Jensen (S).

Personalet har gjort alt, hvad de kan for at holde kontakten og gøre hverdagen så god som muligt, mens man har ventet på Sundhedsstyrelsen, men det er noget helt fundamentalt i os mennesker, at vi kan tage på besøg og sidde over for hinanden og det kommer nu til at lade sig gøre igen.

“Plejehjemmene vil selv kontakte pårørende med tilbuddet, og pårørende er også selv velkomne til at tage kontakt,” understreger Rødovre Kommune.

Man kan booke en tid allerede fra i morgen, onsdag den 13. maj. Det første besøg kan ske fra på torsdag den 14. maj.

Sig hej i telt

Besøget foregår udenfor, og der er allerede opsat telte. Det er kun muligt at aflægge besøg, hvis man har aftalt besøg på forhånd.

Besøgende opfordres til at læse denne pjece inden besøget https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Materiale-om-forebyggelse-af-smitte-ved-besoeg-paa-plejecentre

Besøgene bliver koordineret og planlagt, så det sker sundhedsmæssigt forsvarligt.