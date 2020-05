Gode kommunale prioriteringer hjælper økonomien

Venstre glæder sig over, at Rødovre fremrykker investeringer til vedligehold af institutioner og andet, der sætter gang i erhvervet og skaber travlhed på Genbrugsstationen. Foto: Arkiv

Debat Gode kommunale prioriteringer hjælper økonomien Coronakrisen har sat pres på vores økonomi. Fra Christiansborg har vi ophævet anlægsloftet for 2020, der giver kommunerne mulighed for at investere og fremrykke investeringer i infrastrukturen og andre samfundsnyttige formål. Jeg glæder mig over, at kommunalbestyrelsen i Rødovre følger op med initiativer til at understøtte kommunens økonomi og erhvervsliv.

Af Kim Valentin, Venstre