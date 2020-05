Gå i misbrugsbehandling og få hjælp med alkohollen

SPONSORERET INDHOLD Utrolig mange mennesker oplever, at de har alkoholmisbrug i familien. Måske er det dig selv, eller måske kender du en, der har det. Uanset hvad, så er det i den grad en sygdom, der splitter familier ad.

Familiefesterne går helt amok, fordi alkohollen kommer på bordet, og den hyggelige stemning skiftes pludselig ud med utilpashed, frygt og skuffelse. Det er hverken sjovt at være den person, der har problemet med alkohollen, eller at være pårørende til den person. Man bliver pludselig en anden person, som hverken du eller dine pårørende kan genkende.

1. step er erkendelsen

Et alkoholmisbrug er ikke sjovt for nogen af dem, der er involverede, men det er i den grad heller ikke sjovt at indrømme, at der er et problem. Det er aldrig sjovt at indse, at man faktisk har brug for hjælp. Men det har du. Du ødelægger nemlig ikke kun dig selv, ved at fortsætte med at leve dette liv, men du ødelægger også dine pårørende. Det skal være slut. Derfor er det første store skridt mod det gode liv nemlig erkendelsen af, at der er et problem.

2. step er hjælpen

Selvfølgelig er det ikke kun nok at erkende, at der er et problem, men der skal naturligvis også gøres noget ved det. Nemlig misbrugsbehandling. Ved en misbrugsbehandling nær Århus kan du få al den hjælp, du har brug for, for at du kan komme ud på den anden side. Det er nemlig ikke flovt at spørge om hjælp. Nej tværtimod, så viser det bare, at du er modig og stærk nok til at tage vare på dig selv. Ved misbrugsbehandling i Århus tages du imod med åbne arme, og du får de redskaber, der skal hjælpe dig videre.

3. step er det nye liv

Når du så er færdig med din misbrugsbehandling, vil du have fået en helt ny rygsæk på ryggen med alle de redskaber, der skal hjælpe dig fremover i livet til at bibeholde det gode liv. Men bare rolig. Du skal nok nå hen til dette step. Du har ikke travlt. Det vigtigste er, at du i denne situation tager hele processen i lige netop det tempo, der er det rigtige for dig, og det vil de ved misbrugsbehandlingen i Århus i den grad hjælpe dig med.

Du gør noget godt for dig selv og dine nærmeste

Det vigtigste i denne situation er, at du gennem misbrugsbehandling kommer godt og sikkert ud på den anden side. Du har fortjent at leve det liv, der er godt for dig. Det er nemlig ikke kun dig selv, der får det bedre og bliver gladere, når du er kommet godt ud på den anden side. Det gør dine pårørende i den grad også. De får et helt ”nyt” menneske frem, som jo egentlig ikke er nyt. De får dig tilbage, som egentlig er det, de ønsker sig allermest. Der er nemlig ikke noget, de hellere vil, end et godt og værdigt liv for dig.