Forventninger til den nye borgmester

Det Konservative Folkeparti siger velkommen til Rødovres nye borgmester, som de har store forventninger til.

Debatindlæg For første gang i 26 år fik Rødovre i marts i år en ny borgmester, Britt Jensen (S). Socialdemokratiet har absolut flertal, så det er selvfølgeligt, at en socialdemokrat sætter sig i borgmesterstolen.

Af Kim Drejer Nielsen, gruppeformand, Det Konservative Folkeparti

I Det Konservative Folkeparti har vi indledt et samarbejde med den nye borgmester. Vi har været glade for den stil og den lydhørhed den nye borgmester indtil videre har udvist.

Vi har bl.a. i april indgået aftale om tiltag til at modvirke Corona-krisens økonomiske konsekvenser. Forhåbentligt varer det ikke alt for længe før situationen er nogenlunde normaliseret.

Hvilke forventninger har vi som konservative så til den nye borgmester?

Først og fremmest, at hun holder ord.

Stram styring

Efter eget udsagn ønsker den nye borgmester en stram styring af økonomien. Det er et ønske vi deler. Det indebærer for os, at der ikke kommer nogen skattestigninger og at man optager så få lån som muligt, så man ikke efterlader regningen i børneværelset. Vi ønsker desuden at passe på borgernes penge gennem konkurrenceudsættelse af opgaver som fx affaldsindsamling og rottebekæmpelse. Det kan også gøres ved at kommunen selv byder på opgaven.

En stram styring af økonomien hænger sammen med et fokus på kernevelfærd. Det betyder, at man må nedtone opgaver og udgifter, der ikke kan kaldes kernevelfærd. Hvis det stod til os, så betød det, at vi i kommunen ikke spildte flere penge på bycykler, husstandsomdelte nyhedsbreve, digitale infoskærme eller flere kommunikationsmedarbejdere.

Endelig har borgmesteren nævnt, at politikere og borgere skal inddrages i udviklingen af de politiske løsninger. Det har vi store forventninger til. Ikke sjældent har vi tidligere været skuffede over manglende lydhørhed og imødekommenhed.

Vi ser frem til en fortsat åben og ærlig dialog om målsætningerne med den nye borgmester.