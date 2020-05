Forlænger kompostuddeling

er er gratis kompost at hente på din lokale genbrugsstation til og med søndag den 21. juni. Foto: Arkiv

gratis kompost Igen i år kan haveejere hente gratis kompostmuld på genbrugsstationen på Valhøjs Allé. Uddelingen er forlænget frem til den 21. juni, som følge af coronakrisen.

Af André Bentsen

Fakta Gode råd om komposten Græsplæne, urtehave og plantebed: Fordel 4-5 cm kompost ud over jorden og bland den med de øverste 10-15 cm jord/muld. Ønsker du en grønnere græsplæne, kan du med fordel ”topdresse” din plæne et par gange i løbet af sæsonen – dvs. blande 1/3 kompost med 2/3 fint sand og sprede blandingen i et tyndt lag 5-10 mm jævnt over plænen. Arbejd den herefter ned i bunden med en rive eller en kost.

Fordel 4-5 cm kompost ud over jorden og bland den med de øverste 10-15 cm jord/muld. Ønsker du en grønnere græsplæne, kan du med fordel ”topdresse” din plæne et par gange i løbet af sæsonen – dvs. blande 1/3 kompost med 2/3 fint sand og sprede blandingen i et tyndt lag 5-10 mm jævnt over plænen. Arbejd den herefter ned i bunden med en rive eller en kost. Potter og kummer: Bland komposten med spagnum - ca. 1/4 kompost og 3/4 spagnum er optimal.

Bland komposten med spagnum - ca. 1/4 kompost og 3/4 spagnum er optimal. Vitamintilskud til de gamle planter:Gammel beplantning som træer, buske og stauder er ofte gået i stå, da jorden mellem planterne kan være tør og komprimeret. Fordel 4-5 cm ren kompost som topdækning omkring planten. Så får jorden tilført gødning og holder bedre på den sparsomme fugt, og efter få måneder vokser planterne igen. Komposten overholder alle lovpligtige grænseværdier og er behandlet, så den er fri for snegleæg og ukrudtsfrø. Kilde: Vestforbrænding

Coronapandemien har sat en stopper for mange ting, men den gratis kompostmuld på genbrugsstationerne skal borgerne ikke snydes for. Siden 11. maj har alle borgere haft mulighed for igen at få frisk kompost under neglene og uddelingen af den gratis muld fortsætter helt frem til den 21. juni.

Den gratis kompost er lavet af havehave- og parkaffald fra genbrugsstationerne, som er blevet komposteret hos virksomheden, Gemidan.

”Ved at omsætte haveaffaldet til kompost genbruger vi ressourcerne og recirkulerer næringsstoffer til naturen. På den måde er vi med til at sikre en fornuftig udnyttelse af sparsomme råvarer, som for eksempel fosfor, der er en ressource, vi risikerer at få mangel på i fremtiden,” udtaler udviklingschef Yvonne Amskov fra Vestforbrænding.

Sidste år blev der hentet 6.097 ton kompost fra genbrugsstationerne i Vestforbrændings område.

Komposten er meget næringsrig og skal altid blandes med jord eller sand. Hvis du sår eller planter i den rene kompost, risikerer du at ødelægge planten og svide dens rødder, lyder en af de gode råd fra Vestforbrændingen til alle haveejerne. De kan se flere gode råd i faktakassen.