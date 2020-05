Forkælede pædagoger med 5.2 kilo chokolade

Rune og Kristoffer kigger forbi Børnehuset Espelunden med en "lille" kurv chokolade til pædagogerne. Foto: Ian Nielsen

Genåbning Forældrene til børn i Børnehuset Espelunden overraskede i sidste uge deres pædagoger med en kæmpe kurv chokolade. "De har gjort en sindsygt bekymrende tid til noget trygt og sjovt for børnene," siger de.

Af André Bentsen

Som i alle andre børnehaver bliver der sprittet af og afleveret små poder på fortovet foran lågen til legepladsen i Børnehuset Espelunden.

Det er ikke noget, man altid har gjort, og børnene har været de første til at åbne Danmark og omstille sig til det nye hverdagsliv.

“Men det er gået så godt, fordi pædagogerne har ydet en ekstra indsats, hvor de hele taget har taget børnene med i processen,” fortæller Kristoffer Ellesø Myrhøj fra forældrebestyrelsen.

Sammen med Rune Bonnerup tog han forleden ned for at aflevere en stor pakke til pædagogerne – ikke med bleer eller skiftetøj, men med chokolade.

“Det er en lille tak for en særlig indsats,” siger Rune, der især er imponeret over, hvordan de ansatte hele tiden har kunne tilpasse sig de nye retningslinjer, samtidig med, at de tager børnene i hånden.

Stort samarbejde

Anita, der er en af lederne i institutionen, er smigret over den store ros.

“Vi har forsøgt at følge retningslinjerne og sikre, at vores børnesyn og pædagogik har været gennemgående på trods af de nye rammer,” siger hun og fortæller, at også forældrene har hjulpet meget.

“Langt de fleste har synes det var rart med de nye tiltag, især dem, der har en anden barnevogn med og ikke skal forlade et af børnene imens. Vi har hjulpet hinanden i forhold til garderoben og i det hele taget er det bare vigtigt for os, at forældrene også er glade. Det smitter af på børnene, når alle er glade i processen, når der er forandringer,” siger hun.