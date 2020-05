Fejrer 50 år i Coronaskygge

For første gang i 35 år kan skatteminister, Morten Bødskov, sove lidt længe på sin fødselsdag den 1. maj. Foto: Brian Poulsen

Politik For første gang i 35 år skal skatteminister, Morten Bødskov, ikke tidligt op på sin fødselsdag. Siden tiden som purung DSU'er har den 1. maj nemlig budt på flere røde faner end rød-hvide dannebrosflag for politikeren, der i år skifter slagsange ud med fødselsdagssang.

Af André Bentsen

Han plejer at være en af dem, der synger højst med på fællessangen ‘Danmark for Folket’, når de obligatoriske rundstykker er fordelt, brandtalerne brændt af og stemmebåndene smurt med gammel dansk.

I år må skatteminister, Morten Bødskov, der noget specielt for en socialdemokratisk minister, har fødselsdag på Arbejdernes Internationale Kampdag, dog nøjes med morgenmad på sengen og at få en fødselsdagssang serveret til.

“Eller måske bliver det en dejlig brunch med god kaffe,” griner Morten Bødskov fra hjemmet i Rødovre.

Her plejer at han at stå ret så tidligt op den 1. maj for at suse til partiforeningen i Rødovre-Herlev kredsen og gøre status over året, der er gået i dansk politik, og måske også se en smule frem.

Spørgsmålene er næsten altid de samme som sangene, der synges.

Hvorfor er det vigtigt at markere kampdagen, hvad er der egentlig stadigvæk at kæmpe for og hvordan vil du ændre det?

Spørgsmål, ministeren plejer at have svaret på allerede i sin tale, så resten af dagen kan gå med mere kammeratlig hygge og spørgsmål som vi her på avisen har stillet efterhånden et par år i træk.

I år stillede vi ét, den hjemmebunde minister med de 50 år på bagen, ikke kunne svare på?

“Jeg ved det simpelthen ikke. Heldigvis har jeg lidt tid endnu til at finde ud af det, men jeg skal tænke mig grundigt om,” sagde Morten Bødskov, da vi spurgte ham, hvad sådan en mand i sin bedste alder egentlig ønskede sig i fødselsdagsgave.

Mere skal der ikke til at få et afvigende svar ud af en minister, slet ikke når han har brugt det meste af de sidste par uger på at forhandle milliardpakker hjem til erhvervslivet foran den lille skærm i boligen tæt på Damhussøen.

“Man kan mene meget om krisen og vores måde at håndtere det på, men jeg mener ærligt, at vi har gjort vores bedste og at det var det rigtige at lukke samfundet ned, sådan som vi gjorde det,” siger Morten Bødskov.

“Det fylder rigtig meget i vores hverdag lige nu, og vi forhandler hastelovgivning på plads over videokonferencer og vedtager kæmpestore hjælpepakker med alle partier. Det er sådan politik skal være, og det forventes af os,” understreger han.

Feedback og krisehåndtering

En af de gode ting ved at have fødselsdag den 1. maj som socialdemokrat er kontakten til partimedlemmerne, der aldrig ser sig for gode til at smide kritiske kommentarerer efter en fødselsar. Og netop kontakten med borgerne er noget, der mangler i den måde, folketinget lige nu laver politik på, mener Bødskov.

“Vi lever af kontakten til borgere. Det er en anderleds krisehåndtering, end vi har haft tidligere, fordi der er så store ubekendte i det og vi har hele tiden brug for feedback fra hele samfundet. Den plejer vi at få fra gaden og møder og arrangementer, men nu får vi den på en anden måde, også når vi diskuterer genåbning,” siger Morten, der ikke har holdt fødselsdag hjemme om morgenen i 35 år.

“I år holder vi bare for os selv. Vi laver lidt dejlig brunch og kaffe og så er der facetime-fødselsdag med familien. Det bliver lidt mærkeligt ikke at være en del af den fejring af dagen, der altid er og traditionen, men jeg er med på et par stykker over nettet,” siger han og afviser, at det skulle være en lettelse ikke at skulle skrive tale i år.

“Men det er vildt underligt ikke at skulle tidligt op og synge sammen og få de klassiske rundstykker og en gammel dansk,” griner han.

Hvis du skulle skrive én tale, hvad ville jeg så citere fra den?

“Den ville være Coronapræget på det værdimæssige plan på den måde, at det vi har vist som folk er, at vi i en vanvittig situation er i stand til at stå stærkt sammen og passe på hinanden og passe på dem, der har det sværest og prioritere for dem indtil systemet var oppe i gear. Jeg ville rose alle for den måde, vi har håndteret en voldsom situation flot,” siger Morten Bødskov, der straks kaster endnu et citat ned på den fiktive journalistblok.

Men det går nok, man fylder kun 50 år på den 1. maj én gang trods alt.

“Udover den sundhedsmæssige krise, er der et lokalsamfund som er præget af det her. Store dele af erhvervslivet og detailhandlen er præget af det. Det rammer os hårdt i Rødovre og mange er på lønkompensation eller mister jobbet og kigger ind i en usikker situation. Vi skal stå endnu stærkere sammen end tidligere. fordi det både er en sundhedskrise og en økonomisk krise. Det synes jeg 1. maj handler om i år.”