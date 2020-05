Færre nye virksomheder under krisen

Coronakrisen og den usikre økonomiske fremtid kan tydeligt ses på antallet af nystiftede lokale virksomheder. Foto: SingElements

erhverv I perioden fra den 11. marts til den 14. maj blev der stiftet 19 procent færre virksomheder i Rødovre i forhold til samme periode sidste år. Det viser nye tal fra CVR, som Dinero har analyseret.

Af André Bentsen

Coronakrisen og den usikre økonomiske fremtid kan tydeligt ses på antallet af nystiftede lokale virksomheder. Sidste år så 32 nye enkeltmandsvirksomheder og personligt ejet mindre virksomheder dagens lys i Rødovre Kommune, mens antallet i samme periode i år, altså under coronakrisen, er faldet til 26, hvilket svarer til et fald på 19 procent.

I Københavns Omegn er antallet faldet med 27 procent siden sidste år. Den faldende virketræng blandt iværksættere er dog ikke overraskende, fortæller Martin Thorborg, der er administrerende direktør i Dinero, der har udviklet et regnskabsprogram til iværksættere og små virksomheder.

”Det er en voldsom og problematisk udvikling, men den er desværre ikke overraskende. Naturligvis trækker mange potentielle iværksættere følehornene til sig i en tid, hvor alt i samfundet er vendt på hovedet, økonomien er gået i stå og ingen kender morgendagen,” siger Martin Thorborg, der mener, at vi som nation bliver fattigere, når færre kaster sig ud i iværksætteri.

”Den helt store udfordring er, at vi som land har brug for nye virksomheder. Vi har brug for innovative mennesker, der tør udfordre det etablerede marked, og som tør give sig i kast med at opfinde den dybe tallerken på ny,” siger han.

Glem corona-nedtur

Martin Thorborg, der selv er en kendt serieiværksætter og medstifter af blandt andet firmaet Jubii i 1995, håber, at de mennesker, der har en genial forretningsidé, ikke holder hænderne i lommerne, men kaster sig ud i et iværksættereventyr og glemmer alt, der hedder corona-nedtur.

”Der er ganske få nyetablerede virksomheder, som ender med at være store og stærke, lave høj omsætning og skabe arbejdspladser. Så når antallet af nye virksomheder falder, jamen så bliver det også mindre sandsynligt, at den næste store succeshistorie bliver skrevet lige nu,”siger Martin Thorborg.