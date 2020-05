Et ordskælv om at være (god) nok

Amalie fra Rødovre har gjort sig tanker om alt det du ser og ikke ser i spejlet, når du har været spærret inde og skal lukke et land op. Foto: Brian Poulsen

Kultur Du behøver ikke renovere halvdelen af huset og tage 100 armbøjninger af dagen, bare fordi den stille genåbning giver mere tid derhjemme. Særlige tider, giver ikke særlig formåen, minder studerende os om i ny bogudgivelse.

Af André Bentsen

Corona-tider I disse tider kan man bruge tiden på ting vi glemmer Jeg kunne bruge tiden på at sige de ting jeg aldrig for sagt til dig Jeg har ikke sagt hvor godt jeg syntes du dufter og hvordan jeg næsten bare smelter mellem dine hænder når din duft rammer min næse og du har ikke engang rørt mig endnu Jeg har ikke sagt hvor tryg jeg føler mig når du holder min hånd eller hvor hurtigt jeg følte mig tryg ved bare at være mig Jeg har ikke sagt at jeg har lyst til at sige at jeg er din selvom jeg er jo DIN det er ord bare bagateller I disse tider burde man få sagt alt det gjort alt det man ikke for gjort normalt men i stedet bliver man lidt blå i humøret af ensformige ensartede rutiner Selvom man egentlig burde selvrealisere sig selv spise sundere dyrke sit selvværd dyrke mere sex cykle mange ture og se sig selv mindre i spejlet og stoppe med det sjove som se dine venner og veninder se mængder af mennesker i et stort menneskemylder! For du må ikke komme for tæt på kun med maske om munden og sprittede hænder man burde blive hjemme man burde holde sig inden døre men uden at gå fra forstanden man burde udfolde sig kreativt produktivt ekspressivt men bliv ikke for spekulativ! Man burde gøre så meget men selv særlige tider sætter ikke helt gang i en særlig formåen Så bær over med mig!

”Det er i orden ikke at nå alle de ting, vi føler vi burde nå, fordi vi har fået ekstra tid.” Sådan lyder budskabet fra den studerende og kreative kunstner, Amalie Lundgren Pedersen.

Hun er en del af en online bogudgivelse, der rammer lockdowndanmark den 13. maj.

”Ordskælv er en forlag med kreative projekter. Her kan flere være en del af en bog, der belyser corona fra forskellige vinkler,” forklarer Amalie, da vi møder hende i et mennesketomt center.

”Litteratur og digtning er for mange en måde at udtrykke sig på, ved at vise, hvordan man har det og det giver en fællesskabsfølelse, fordi man kan se man ikke er alene,” mener Amalie, der har lagt sine personlige følelser ned i det digt, der er hendes bidrag til bogudgivelsen.

Hun reagerede på en åben invitation.

”Når denne Covid-19 lockdown er ovre går vi alle sammen ud og spiser en ekstra middag, ser en koncert, hyrer en freelancer til en fed opgave og giver bedstemor et kæmpe kys! Men indtil da. Vask dine hænder, host i ærmet og lav en bog med os!”



Se dig selv i andre

Amalie Lundgren Pedersen kalder på et tidspunkt i digtet alle sine ord for bagateller, men der er gemt noget vildskabelig kutlur bag de beskedne vokaler.

”For mig er, viser digtet, hvordan jeg er påvirket helt personligt, men jeg håber mange vil kunne genkende følelserne. Det styrker mig i hvert fald i, at det er okay at have det som jeg har det. Jeg giver udtryk for, hvordan jeg har det, og det betyder, at det er okay at blive påvirket på forskellige måder. Der er ingen rigtig måde at komme ud af lockdown på,” siger hun.

Mange bruger ellers coronatiden på ting, de normalt glemmer, og det er også okay, så længe man husker, at der ikke er nogen rigtig eller forkert opskrift, mener den unge studerende.

Som hun selv skriver i sit digt:

”Man burde gøre så meget, men selv særlige tider, sætter ikke gang i en særlig formåen.”



Hvorfor Ordskælv

Men, hvorfor overhovedet skrive et digt og hvorfor overhovedet udgive en bog fyldt med ord og billeder om lockdown, liv og tanker.

Forlaget bag Ordskælv Lockdown er ikke i tvivl.

”Vi savner hinanden! Vi har brug for hinanden. Og nu skal vi finde ud af hvordan vi kan være der for hinanden, hver for sig. Den globale pandemi byder os uvished og bekymring og åbner for helt nye refleksioner. Lad os dele dem med hinanden,” forklarer de.

Ordskælv Lockdown er på den måde en samling af fortællinger, som danskerne skriver hver især, sammen.