Derfor bør strikning og hækling være din nye hobby

SPONSORERET INDHOLD Vi kender alle at have gået rundt og ledt efter en ny hobby. Skulle prøve at stå på skateboard igen? Det kunne være man skulle gå 200% ind på fitnesscentret og kosten. Stand up paddle boarding var også meget moderne for to år siden.

Glemt det. Prøv at give det at strikke og hækle et skud. Der er en række fordele ved at lære at strikke og hækle. Der er en også en ulempe som jeg vil fremhæve til sidst.

De kreative fordele

Du kan lave lige hvad du har lyst til! Har du brug for en tidsløs cardigan. Så lav den i lige den farve og snit som du har brug for. Mangler du en gave til din nyfødte niece? Så strikker du da lige hurtigt et babytæppe eller en djævlehue.

Du kan også hækle søde bamser til de mindste, hvilket også en fremragende gave. Der ligger en masse mønstre ude på nettet, så fx kan strikke Yoshi fra Mario universet. Du kan sikkert også strikke figure fra Fortnite, hvis det stadig er populært, når du læser denne artikel.

Du får mulighed for at lære noget nyt konstant

Og hvis du ikke kan finde ud af at strikke hvad du har brug for i dit liv? Så kan du lære det! Der er et væld af strikkeguides på internettet, hvor du kan lære at strikke. De fleste er målrettet helt nybegyndere, så de kan komme i gang, men der er også blogs dedikerede til de mere avancerede teknikker.

YouTube er også en rig kilde til strikkeguides, hvor du visuelt kan se hvordan du skal udføre teknikken.

Og det bedste ved det hele? Du kan trevle dit projekt op, hvis du laver fejl. Så kan du jo bare prøve igen. Tror du ikke en stenhuggeri eller træ snedker gerne vil have den mulighed?

Samlermani – Kan man få for meget garn?

En af de største ulemper ved at starte med at strikke som din hobby er tendensen til at samle og horde garn, som var der ingen dag i morgen. Man ser det fx når der åbner nye garnbutikker, hvor der er stort udsalg og gode tilbud. Køen er flere kilometer lang ude foran indgangen, og når de bliver interviewet omkring om de mangler garn, så vil svaret ofte være:

“Nej, men det kunne jo være de havde noget lækkert garn”. Det er nemlig altid spændende at finde garn med en ny tekstur, som fx økologisk uldgarn eller bæredygtigt mohair garn.