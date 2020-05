Damhuskroen solgt for tocifret millionbeløb

Rødovres legendariske kro, på kanten af Damhussøen, er solgt for et tocifret millionbeløb. Køberen er ganske velkendt i området, da det er samme investeringsvirksomhed, der også købte Tivoligrunden i 2015. Foto: EDC Erhverv Poul Erik Bech.

solgt Rødovres legendariske kro, på kanten af Damhussøen, er solgt for et tocifret millionbeløb. Køberen er ganske velkendt i området, da det er samme investeringsvirksomhed, der også købte Tivoligrunden i 2015.

Af André Bentsen

Fakta Damhuskroens historie går tilbage til begyndelsen af 1600-tallet, hvor Christian 4. gav tilladelse til at opføre et mindre vagthus ved dæmningen over Damhussøen. Først i 1757 fik stedet kongeligt privilegium til at drive kro, og det må man sige, at der er blevet gjort lige siden. Nu skriver den legendariske kro endnu et kapitel til sin historie

Inden længe kan der skrives endnu et kapitel til den i forvejen længe fortælling om Damhuskroen, hvis historie går helt tilbage til 1600-tallet.

Det vakte en del opsigt, da den historiske kro blev sat til salg i sommeren 2018 og interessen var bestemt stor lød det fra ejendomsmægleren EDC Erhverv Poul Erik Bech til trods for et prisskilt på hele 25 millioner kroner.

Siden har der været stille omkring salgsprocessen, men nu er det så endelig lykkedes Damhuskroens tre ejere, erhvervsmanden Niels Lorentzen og det tidligere ægtepar, bakkesangerinden Dot Wessman og Tommy Wessman, at få solgt den fredede ejendom. Salgsprisen er ikke oplyst, men i en pressemeddelelse oplyser ejendomsmæglerkæden EDC Erhverv Poul Erik Bech, at der er tale om en tocifret millionbeløb.

Naboerne slog til

Og køberne er særdeles stedkendte. Det er nemlig Proximus der overtager nøglerne til den nymalede kro. Det fynske ejendomsselskab Proximus købte tilbage i 2015 den store nabogrund, der tidligere husede Damhus Tivoli og fik, efter stor palaver og massive naboprotester, tilladelse til at bygge boliger på grunden.

”Investeringsvirksomheden Proximus har købt den historiske ejendom på Roskildevej 244 i Rødovre, og det er jeg meget glad for, da de kender området rigtig godt og i forvejen er i gang med at udvikle de bagvedliggende arealer med spændende lejlighedsbyggerier,” udtaler Kenneth Jakobsen, erhvervskonsulent i EDC Erhverv Poul Erik Bech, i en pressemeddelelse.

Ukendt fremtid

Ejendommen har et erhvervsareal på 2.150 m2 og et grundareal på 3.995 m2. Selve kroen har mange historiske detaljer, som er bevaret, og består blandt andet af store selskabslokaler, et stort køkken og et par mindre køkkener, en scene og en stor bar. Ejendommen er ombygget i 1975 i mursten og tegltag og er ifølge ejendomsmægleren i fin stand og klar til mange fremtidige fester.

Om der skal festes på Damhuskroen, med de nye ejere ved roret, er dog uvist. Direktør i Proximus, Jes. J. Petersen, lægger dog op til at Damhuskroen skal fortsætte, som vi kender den.

”Vi er rigtig glade for at have købt den historiske ejendom, da vi er meget glade for området, som vi i forvejen kender godt. Damhustorvet er blevet renoveret, og de arealer bagved ejendommen, som vi ejer, har vi udviklet til lejlighedsbyggeri. Vi er endnu ikke afklaret om, hvad der skal ske med ejendommen, når vi på et tidspunkt er på den anden side af coronakrisen, men vi forestiller os, at der vil være noget lignende det tidligere, så vi kan skrive en god fortsættelse på Damhuskroens historie,” udtaler Jes. J. Petersen i en pressemeddelelse.