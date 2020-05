Cirkus uden dyr og med social afstand

Foto: Presse

cirkus Med alle tænkelige corona-forholdsregler er Cirkus Baldoni klar til at slå cirkusteltet op på Rådhusplænen tirsdag den 16. Juni.

Af André Bentsen

Cirkus på Rådhusplænen er en fast tilbagevendende tradition i Rødovre og i år bliver borgerne ikke snydt for hverken røde klovnenæser eller akrobatik, der får de fleste til at måbe. Alt er med andre ord som det plejer og så alligevel ikke. For meget er ændret, når Cirkus Baldoni gæster kommunen og rejser cirkusteltet på Rådhusplænen den 16. juni.

Dyrene er væk og hver anden stolerække er taget ud.

”Teltet er indrettet med alle tænkelige forholdsregler,” lyder det fra Cirkus Baldoni, der ligeledes vil opstille håndspritautomater flere steder på Cirkuspladsen.

”Yderligere er der opsat plexiglas i kiosk, café, samt imellem logerne i teltet. Vi har taget hver anden stolerække ud af teltet. Ved bestilling af pladser bliver to stole ved siden af Jer automatisk optaget således, at der holdes god social afstand til alle gæster i teltet,” oplyser Cirkus Baldoni, der glæder sig som aldrig før til at komme rundt i landet.



Show med power

I managen vil artisterne som altid byde på lid af hvert og årets show har fået navnet ’Power’.

”I år byder vi som altid på en bred vifte af fantastiske artister, som vi har hentet fra stort set alle egne af Europa. Som de sidste mange år er showet helt uden dyr, så hvis I ønsker at se dyr optræde, skal der ikke købes billet her. Ønsker I derimod at se et fantastisk show, med internationale top artister, smukke kvinder, sjove klovner, seje akrobater, samt en af verdens stærkeste mænd så kan I roligt sætte Jer tilbage i stolene og lade Jer føre ind i en uovertruffen magisk verden,” lyder det fra cirkusset, der blandt andet har hentet en stærk mand ind fra Ukraine, der kan, og hør nu godt efter, trække en stor 4-hjulstrækker ind i manegen med tænderne.