Byrådsmøde for lukkede døre

For at undgå smittespredning vil der ikke være offentlig adgang til næste uges møde i Kommunalbestyrelsen. Foto: BrianPoulsen/arkiv

politik For at undgå smittespredning vil der ikke være offentlig adgang til næste uges møde i Kommunalbestyrelsen.

Af André Bentsen

De månedlige kommunalbestyrelsesmøder på rådhuset har ikke for vane at tiltrække en horde af borgere, der fra tilhørerrækkerne følger med i de politiske behandlinger om Rødovres fremtid og når Kommunalbestyrelsen samles til møde tirsdag den 26. maj klokken 18 vil tilhørerrækkerne med garanti være helt tomme.

Rødovre Kommune har nemlig besluttet, at offentligheden ikke kan få adgang til mødet for at minimere risikoen for smittespredning.

Det er dog stadig muligt at følge med i slagets gang og høre de politiske debatter, da Kommunalbestyrelsesmødet kan høres live i radioen på FM-frekvensen 105,9 MHz eller som internetradio via hjemmesiden www.rødovrekanalen.dk