Bygger ny daginstitution i Islev

børn Kommunalbestyrelsen har besluttet at bruge 31 millioner kroner på at opføre en ny toetagers institutionsbygning, der kommer til at ligge i forlængelse af Børneinstitutionen Skibet i Islev.

Af André Bentsen

Fakta Fakta om Børneinstitutionen Skibet Børneinstitutionen Skibet er en integreret institution med både vuggestue og børnehave, og råder i dag over 680 m². Med den nye tilbygning får institutionen endnu 1000 m².

Der vil kun blive lavet få ændringer i den gamle bygning, men blandt andet bliver det nuværende køkken udvidet og ændret til produktionskøkken. Desuden bliver der i forbindelse med den nye bygning etableret en ny legeplads, parkering og plads til cykler.

Tilbygningen skal bygges, hvor Gymnastik- og idrætsforeningen Orient har haft klubhus. Det er nu ved at blive revet ned, og Orient er i stedet flyttet til Ved Sportspladsen 14. Her har Rødovre Kommune købt en grund, hvor det er planen, at også Islev Taekwondo Klub flytter ind.

Byggeriet ved Skibet forventes at gå i gang i efteråret 2020 og være færdigt i foråret 2022, hvor bygningen kan tages i brug. Der er afsat i alt knap 31 millioner kroner til byggeriet.

Børneinstitutionen Skibet er en Den integrerede institution, med både vuggestue og børnehave, råder i dag over 680 m² og med den nye tilbygning får institutionen endnu 1000 m² og bliver dermed mere end dobbelt så stor.

Rødovre Kommune oplyser, at den nye tilbygning bliver i to etager og får plads til omkring 100 børn. Institutionens nye hjerte bliver et nyt stort indgangsparti med et stort fællesrum, som kommer til at forbinde den nuværende bygning fra 2013 og den nye bygning.

”Rødovre er en velfærdskommune, og det er vigtigt, at der er plads til alle børn. Vi følger udviklingen i børnetallet tæt. Der er brug for flere pladser i Islev, som er et meget populært område for børnefamilierne,” udtaler formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen, i en pressemeddelelse.

De to bygninger kommer, ifølge Rødovre Kommune, til at harmonere i udtryk og materialevalg.

Renoverer institution i Broparken

Ud over den massive investering i en helt ny institutionsbygning har Kommunalbestyrelsen samtidig besluttet at renovere en af de ældre daginstitutioner, Børneinstitutionen Broparken, for fem millioner kroner.

”Det er en institution, som er slidt, og som trænger til at blive renoveret. Nu kommer der bedre rammer for både børn og personale,” udtaler Flemming Lunde Østergaard Hansen.