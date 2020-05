Byggeplaner uden dumping, tak

Rødovre har sat ekstra skub i renoveringen af de offentlige bygninger for at hjælpe virksomhederne ud af coronakrisen. Nu vil SF sikre, at pengene ikke bruges på smarte fiduser.

Debat Rødovres skatteydere skal vide, at vores fælles penge ikke misbruges, men investeres til gavn for mennesker i Rødovre, mener to skribenter fra SF.

Af Søren Østergaard, SF Rødovre og Vivi Nør Jacobsen, SF Albertslund

Hele landet, ja hele verden er blevet godt rystet af Corona-pandemien – og den mærkes også tydeligt på Vestegnen og her i Rødovre. Virksomheder går i knæ og medarbejdere sendes hjem på corona hjælpepakker eller bliver fyret og sendt ud i arbejdsløshed. Nu skal der heldigvis sættes lidt mere gang i hjulene, men det må ikke ske på bekostning af ordentlige løn og arbejdsforhold, for dem, der holder dampen oppe på vores samfund. Derfor siger vi nej til dumping, men ja tak til byggeplaner på fair vilkår.

Fri for smarte fiduser

Corona har sat økonomien på pause, men heldigvis har Folketinget givet grønt lys til, at kommunerne kan sætte gang i renoveringer og nybyggerier. Her i Rødovre, kommer spaden også hurtigere i jorden, og det er klogt, at investere i at vores fælles offentlige bygninger og veje får en overhaling og samtidig skaffe folk i job.

Vi er begge SF’ere. Søren i Rødovre og Vivi i Albertslund. I vores politiske arbejde kæmper vi for at vores kommuner holder fast i ordentlige løn- og arbejdsforhold. Vi kæmper for at holde den danske model i hævd og imod dumping ved at udenlandske kolleger arbejder til en ringere løn.

I de her dage glæder vi os over, at der er udsigt til en nybyggerier og renoveringer af de fælles offentlige bygninger i vores byer. Og heldigvis er det lykkedes SF at få lavet en aftale i forbindelse med budget for 2020 om, at Rødovre kommune skal sikre, at der ikke sker løndumping, og at der føres kontrol med området. Vi forventer derfor, at der bliver ordnede forhold, når de fremrykkede byggerier går i gang her i byen. Og vi forventer, at det bliver kontroller af, at skatteydernes penge bruges uden brug af smarte fiduser og underbetalt arbejdskraft.

Rødovres skatteydere skal vide, at vores fælles penge ikke misbruges, men investeres til gavn for mennesker i Rødovre. Og at ingen arbejder på byggerier og renoveringer i Rødovre uden den løn og de rettigheder, som der er kæmpet for gennem årtier, ja århundreder, uanset om de hedder Rune, Rostislav eller Rodriques.