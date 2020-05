Børnebøger der er lige til at spise

Kreativiteten blomstrer i Rødovre Biblioteks børnebogklub og man kan ikke lade være med at blive helt lækkersulten, når man ser, hvad de unge får tiden ti at gå med, når de mødes i den digitale Verden. Foto: Arkiv

Af André Bentsen

Fakta Normalt afholdes bogklubben hver anden tirsdag kl. 15.30-17 på Rødovre Bibliotek. Tidligere har bogklubben været på gyserjagt i bunkeren, skattejagt rundt i biblioteket, haft forfatterbesøg, lavet videoanmeldelser og meget andet. Bogklubben er for børn i alderen 9-12 år, og den er for alle, der synes bøger, historier og litteratur er spændende - det er ikke et krav, at man læser murstenstykke bøger. Næste sæson starter op til september. For yderligere information kontakt Troels og Julie på mail: cn25859@rk.dk eller cn25454@rk.dk

Kan man spise Brødrene Løvehjerte? Ja, det kan man faktisk godt. Og ud fra billedet, som kan ses nederst i artiklen, ser Astrid Lindgrens elskede eventyr ud til at være en velsmagende fornøjelse.

Selvom Rødovre Bibliotek har været lukket siden den 14. marts, som følge af corona-pandemien, er der godt gang i bibliotekets egen bogklub for børn. Her mødes de unge i stedet i den digitale Verden via en app, hvor alle kan skrive, kommentere og dele videoer og billeder. Bogklubben henvender sig til børn og unge i 9-12-års alderen og hver uge sørger bibliotekarerne Troels og Julie for tre skæve og anderledes bog-udfordringer til børnene.

”Senest har børnene skulle lade sig inspirere af en bog til at dekorere en kage. Det resulterede i en række imponerende bog-kager,” fortæller Line Horn Andersen, der børnekulturformidler og arrangementansvarlig på Rødovre Bibliotek.

Børnene har også vist deres kreative evner, da de lavede gækkebreve med litterære afsendere, byggede bogtårne, digtede historier ud fra billeder af naturen og lavede nye alternative forsider til deres yndlingsbøger.

”Selvom mange af deltagerne nu er begyndt i skole igen, er der stadig stor tilslutning. Børnene kan godt finde tid til at løse sjove udfordringer og bage kage efter skoletid – de synes, det er fedt at kunne holde kontakten, selvom de ikke kan mødes på biblioteket,” lyder det fra Line Horn Andersen.