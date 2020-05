Blev træt af fællessang: “Skød efter naboer”

En mand slap med livet i behold efter at være blevet stukket ned i et rækkehus i Carlsro.

Det kan godt være, de synger lidt mere stille i Brunevang i aften, efter en nabo igår skød ud af vinduet for at stoppe den hyggelige coronafællessang.

Politik Det er ikke alle, der synes det er lige hyggeligt, når hele Danmark står sammen i coronakampen og synger fra deres altaner. Fredag aften skød en beboer i Brunevang angiveligt efter sine naboer efter at have truet diskjockeyen højlydt ud af sit vindue.

Af André Bentsen

“Her ser vi så manden stå med en pistol. Han har også lige skudt.” På en video på Facebook kan man i dag se, hvordan en beboer får nok af sine naboer, der synger sammen mod Corona. noget de ligesom alle andre har gjort hver aften siden indespærringen.

På videoen kan man tydeligt se ham stå med en pistollignende genstand i hånden og råbe aggressivt af de skræmte naboer. Et øjenvidne fortæller til Rødovre Lokal Nyt, at en dreng i gården blev så bange, at han spænede hjem.

“Forhistorien er, at vi den seneste måneds tid er mødtes 10-20 beboere klokken 19.00 hver aften til noget fællessang. Gode gamle Grand Prix-nr., Sebastian, Shubidua og så videre har lydt ud fra højttalerne. Som oftest to numre – enkelte dage dog tre. Kæmpe hyggeligt og med en deltagerskare fra omkring 3 til 4 år op til 80-90 år,” fortæller øjenvidnet glad.

Vil smide ham ud

Men der er intet at glæde sig over den terrorisering af boligkvarteret, der nu får en samlet afdeling til at klage til administrator.

“Alt har været hyggeligt indtil fredag aften, hvor en beboer i nærheden pludselig råber og skriger ud af sit vindue, at nu ‘vil han faneme ikke høre mere på det pis. Hvad kun nogle ser er, at han åbenbart truer disk-jockeyen – alstå hende, der lægger højttaleranlæg til – med en pistol. Hvilken slags er ikke rigtigt til at se, men heldigvis har én af beboerne optaget det hele på sin telefon. Også lyden fra de 2-3 skud, som åbenbart blev affyret,” fortæller vores kilde.

Politiet kom først senere

En beboer ringer straks til politiet efter at have hørt skuddene, men angiveligt synes ordensmagten ikke, at det er noget, de kan tage sig af lige nu.

“Det må jo siges at være noget af en melding, men da 3 til 4 andre ringer til Vestegnens Politi kommer de på besøg herude et par timer senere. De har nu optaget rapport og hvad der så sker derefter, afventer vi. Ligeledes er der indgivet en anmeldelse til boligselskabet med det ene formål, at få smidt vedkommende ud af bebyggelsen,” fortæller øjenvidnet.