Bæredygtighed i Rødovre

Cykelbanen på Volden er et af de steder, Bent Jensen mener, fortjener en plads på oversigten over steder, du kan bruge naturen i Rødovre.

Debatindlæg Jeg har lige modtaget maj nummeret 2020 Magasinet Sammen om Rødovre. Magasinet byder på mange relevante, brugbare og gode informationer og et kompliment for det.

Af Bent Jensen, Grønlunds Alle 3.A.

I Rødovre har KB besluttet der skal arbejdes bæredygtigt. At arbejde bæredygtigt er en lang læringsproces, hvor information i sig selv ikke er nok. Endvidere at når der gives info, skal det være seriøs og præcis. Det er åbenbart svært.



I maj nummeret beskrives et tema ” Ud i naturen” på side 14 og 15. Der vises 8 fine eksempler med billeder og tekst på, hvor man i Rødovre kan gå på opdagelse i naturen. På side 15 vises der et kort med de 8 eksempler.

Under kortet står. citat: Guiden til Rødovre naturområder har været bragt i en anden version i dette magasin i februar 2017. Den optræder her i en opdateret version. citat slut.

Det er ikke godt nok.

Også I en coronatid er det skuffende at et så vigtigt og BÆREDYGTIGT TEMA ikke beskrives seriøst.



Den gamle kondibane på voldanlægget nord for Jyllingevej leder børn, voksne og motionister rundt i naturen og man udfordres på den gode måde. Det gælder på det at sanse og at observere. Herudover giver banen på flere niveauer også muligheder for at have det sjovt.

Viemoseparken og Stadion søen og parken SKAL også indgå i en sådan præsentation og information.



Alle tre nævnte eksempler opfylder alle parametre til at skal nævnes og være på kortet!

Oplysning og motivation



Innovation er en udvikling af en god ide og fornyelse, der samtidigt sikres bliver omsat i en bæredygtig praksis. På samme måde er det med information, som skal være seriøs, pålidelig og gerne motivere til at komme fra ord og tanke til handling, fordi alle fakta er på bordet. Det går jeg ud fra at KB arbejder efter.



Lige præcis i sådan en informativ proces som her, er det vigtig, at have begrebet bæredygtighed in mente. Det gælder både i relation til at give oplysning og til at motivere for ændret opmærksomhed og samtidig etablere lyst til at udnytte de angivne muligheder.

Jeg undres også over, at de gratis og guidede ture i naturen på Vestvolden i Rødovre, at de slet ikke nævnes, om ikke andet kunne der meddeles de er aflyst 2020. Hvis det er det de er.



Herudover er der jo konkret alle mulighederne for motion og kultur i Rødovre. For den sags skyld kunne fokus også her være det offentlige rum i Rødovre, men det er jo et andet ærinde og tilbud der kunne informeres på. Hvis altså det er det man vil.



Det er altid vigtigt, at have kendskab eller at få kendskab til hvilke muligheder der er.



Kære Magasin Sammen om Rødovre, vis i handling hvad bæredygtighed er og synliggør for os, hvad du vil, hvad du kan, og hvad du ikke kan.

Andres netto udbytte, erfaring og oplevelse er gode værktøjer for at se værdierne på hvad der betyder noget og på motivationen til at gøre en forskel for sig selv og andre.