Andre klubber modstrider – Avarta er helt klar

fodbold I 2. division er otte klubber gået sammen i et fælles brev, hvor man forlanger sæsonen annulleret.

Af Mike Hjulmand

Brønshøj, Slagelse, Vanløse, FA2000, FC Sydvest, Ringkøbing, Holbæk og FC Helsingør så gerne, at fodbolden i 2. division blev afblæst.

Der er blevet sendt et brev til Divisionsforeningen fra de otte klubber i 2. division, hvor formålet er, at der ikke skal spilles mere fodbold i denne sæson i 2. division. Avarta er ikke blandt de klubber og Avartas sportschef håber stadig at bolden kommer til at rulle i Espelunden i denne sæson.

”Vi har ikke underskrevet det brev da vi vil spille fodbold, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er chokerende for mig, at FC Helsingør er med på det brev. Jeg mener, at klubben giver sig selv et dødsstød, fortæller sportschef i Avarta, Per Thomsen, og fortsætter:

”Hvis det, vi selvfølgelig ikke håber, sker at vi ikke kan spille sæsonen færdig. Så vil det jo betyde, at ingen rykker op fra 2. division eller ned, hvilket reglerne foreskriver,” lyder det fra Per Thomsen.

‘Vi kigger jo op til de store’

For 2. divisionsholdene er drømmen om at spille i landets højere række formentlig stor. Nu skal både Superligaen og 1. division snart i gang igen, men hvad ville de klubber så have gjort, hvis de spillede højere oppe?

”Vi ser jo op til de store rækker Superligaen og NordicBet Ligaen, så kan det ikke være rigtigt, at man ikke vil spille. Det må have konsekvenser for de hold, der ikke vil spille, hvis der besluttes, at der skal spilles igen, ” slutter sportschefen af.