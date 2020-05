Alt du skal vide om opstramning af huden

SPONSORERET INDHOLD Går du med overvejelser om opstramning af huden? Det er ganske uundgåeligt, at vores hud med tiden sidder lidt løsere og har lidt flere rynker. Men det er ikke ensbetydende med, at vi blot skal acceptere det. Især ikke når der findes mange gode måder at stramme lidt op på. Om det så er opstramning af maveskind, opstramning af mave eller hudopstramning generelt.

Opstramning af huden kan foretages med et meget simpelt og risikofrit indgreb. Selvom det er risikofrit, er det selvfølgelig en meget god idé lige at bruge to minutter på at sætte dig ind i proceduren, før du smider dig selv under nålens magi.

De kollagene fibre bliver svagere med tiden

– hvad kan du gøre?

Når din hud aldres, er det fordi, produktionen af kollagene fibre i din hud falder med tiden. Det resulterer i, at huden bliver slap, og tyngdekraften gør ikke situationen meget bedre. De kollagene fibre sidder i de dybere hudlag, og derfor har man i mange år benyttet kirurgi for at komme helt ind til problemets kerne.

Sådan er det ikke nødvendigvis længere, da der i dag findes alternative behandlinger til de kollagene udfordringer i din hud. Det er vigtigt, at du finder en dygtig og erfaren klinik, der kan rådgive dig om dine muligheder, før du beslutter dig for opstramning af huden.

En god klinik har heldigvis erfarne kosmetiske sygeplejersker, der står klar til at give dig den bedste behandling, så dine kollagene fibre kan blive aktiveret på ny.

Undgå brug af kirurgi

Som sagt var kirurgi for få år tilbage løsningen på de kollagene udfordringer, men i dag kan du opnå tydelige resultater ved andre behandlinger. Det være sig behandlinger som Thermage og Ultherapy, der intet har med kirurgi at gøre. Til gengæld har disse behandlinger beviselig effekt på din hud.

Ønsker du hudopstramning i øjen- og pandeområdet er Thermage meget velegnet. Ønsker du opstramning af maveskind, hals, underansigt, kæbelinje eller måske dine underarme, skal du gå med Ultherapy, der er velegnet til formålet.

Tal med en professionel, før du beslutter dig for en behandling. De vil tage udgangspunkt i dine ønsker, før I sammen tager en beslutning om din behandling.

Benyt dig af helt naturlige processer

Opstramning af huden behøver således ikke være et omfattende indgreb. Når man foretager kirurgiske indgreb, vil det ofte være forbundet med risici for efterfølgende komplikationer. Det undgår du altså ved at benytte dig af naturlige behandlinger, der selv kickstarter produktionen af kollagen i din hud.

Det, der sker, er, at man ved behandlingen giver et varmeboost til dine kollagene fibre, så de trækker sig sammen. Du skal regne med at skulle forny din behandling med fem års mellemrum, men det afhænger alt sammen af din huds tilstand og din alder.

Uanset hvad skal du vælge en klinik, der ved, hvad de laver, og som kan vejlede dig til, hvilken behandlingsform, der er den allerbedste for dig. Der findes heldigvis mange dygtige klinikker i Danmark, der tilbyder professionel opstramning af huden.