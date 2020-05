Aflyser skovtur for pensionister

Der bliver ingen kø til billetterne til dette års skovtur for pensionister. Den er aflyst. Foto: Arkiv

Genåbning Der bliver hverken kø til billetterne eller fællessang i bussen denne sommer. Rødovre Kommune har aflyst den traditionsrige skovtur for pensionister og efterlønnere.

Af André Bentsen

Rødovre Kommune er nødsaget til at aflyse skovturen for pensionister og efterlønsmodtagere pga. corona-situationen. Det sker efter tæt dialog med Seniorrådet.

”Skovturen er en af årets helt store traditioner for Rødovres seniorer. Vi havde glædet os til at invitere alle byens ældre medborgere på skovtur efter mange måneders isolation, men vi er desværre endnu ikke der, hvor det kan lade sig gøre. Jeg håber rigtig meget på, at vi senere på året er i en situation, hvor vi kan afholde en alternativ skovtur. Hvis det bliver muligt, vil vi i tæt dialog med seniorrådet se på, hvilke muligheder der er,” siger borgmester Britt Jensen (S).

Skovturen samler hvert år ca. 1.200 borgere og finder normalt sted i slutningen af august.