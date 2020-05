Ældre får stadig hjælp til bad under krisen

Rødovres hjemmepleje hjælper flere gange hver uge cirka 400 ældre med bad. Også under krisen.

Mens listen over kommuner, der ikke kan oprette serviceniveauet under coronakrisen vokser, oplever Rødovre Kommune både en stigning i antallet af borgere, der takker ja til flere bade om ugen og fleksible løsninger, så de kan gennemføres med mindst mulig smitterisiko.

Af André Bentsen

Så ofte får ældre hjælp til bad Et bad om ugen: 160 borgere To bad om ugen: 70 borgere Tre bad om ugen: 27 borgere Fire bad om ugen: 12 borgere Fem bad om ugen: 12 borgere. Derudover er der 113 borgere, der får meget omfattende personlig pleje og bad op til hver dag.

Opmærksomheden var stor, da Rødovre Kommune, som formentlig den første i landet, sidste år tilbød byens ældre hjælp til et dagligt bad.

Under coronakrisen har pårørende imidlertid været i tvivl om, hvorvidt det stadig er muligt at få den ekstra hjælp, og det er synd, for mens andre kommuner har sænket serviceniveauet under krisen – ikke mindst af hensyn til sikkerheden – har ældreplejen i Rødovre forsøgt sig med fleksible løsninger og fortsætter de normale tilbud.

“Mange kommuner har valgt at drosle ned og f.eks. ikke tilbyde rengøring. I Rødovre Kommune er hjælpen til de ældre fortsat som normalt i forhold til både personlig pleje, rengøring og indkøb for at give den bedst mulige service. I denne særlige situation har kommunens hjemmepleje ydet en helt ekstraordinær indsats til gavn for borgerne, og det sætter jeg utrolig stor pris på,” siger Rødovres borgmester, Britt Jensen (S), der sidste år havde det daglige bad, som sit hovedpunkt til budgetforhandlingerne.

Andre badetilbud

Lige nu sker badet ofte på en alternativ måde af et forsigtighedshensyn, fordi der kan være smittefare mellem den ansatte og den ældre ved et normalt brusebad.

I stedet tilbyder hjemmeplejen et andet badetilbud – sengebad (hvor borgeren bliver vasket i sengen, red) eller etagevask. Det handler om sikkerhed, forklarer borgmesteren.

“I Rødovre Kommune har vi altid fokus på tryghed og sikkerhed for medarbejdere og borgere. Hvis vi kan finde sikre metoder til igen at give almindeligt bad, vil vi gøre det,” siger Britt Jensen.

Der er i alt 281 borgere, der modtager hjælp til brusebad. Det som forvaltningen kalder for såkaldt ’let og moderat hjælp til personlig pleje’. De kan selv vælge, hvor ofte de vil have hjælp til bad.

“Det er meget vigtigt for mig, at vores ældre har den mulighed, så de selv kan vælge frit ud fra deres egne behov. Jeg mener, at fleksibilitet og en tryg behandling for vores ældre er en meget vigtig del af en moderne velfærdskommune,” understreger Britt Jensen, der kan se tilbage på nogle måneder, hvor 121 borgere har valgt at få bad op til fem gange om ugen.

Har du selv brug for hjælp til bad, eller er du pårørende til en, der har, så kan du få hjælp og rådgivning ved at ringe til kommunen.

”Hvor ofte man ønsker hjælp til bad er et individuelt valg. Det bliver afklaret i en tæt dialog med den ældre. Der kan selvfølgelig være mange aktører, som skal inddrages, bl.a. de pårørende. I sidste ende er det borgerens eget valg. Hvis man som borger – eller pårørende – har spørgsmål eller brug for hjælp, skal man ikke tøve med at kontakte Visitationen. Vi er der for at hjælpe. Visitationen træffes alle dage på tlf. 36 37 74 00,” siger Allan Pedersen, der er ældrechef i Rødovre Kommune.

Ud over de 281 borger, der modtager hjælp til let og moderat personlig pleje, er der lige nu 113 borgere, der dagligt modtager hjælp til meget omfattende personlig pleje. Her ydes hjælpen dagligt alle ugens dage, og det aftales individuelt og i forhold til borgerens fysiske formåen, hvor ofte borgerne får hjælp til brusebad. De vælger også selv, hvor ofte, de vil have bad.

“Den slags aftales med den medarbejder, der kommer i hjemmet,” forklarer ældrechefen.