20 Brandfolk sendt ud til Bjerringbrovej

politi Det lykkedes Hovedstadens Beredskab at redde en del af en villa på Bjerringbrovej, der da onsdag aften udbrød brand i en carport.

Af André Bentsen

Røgudviklingen kunne ses på lang afstand og var på et tidspunkt så massiv og kraftig, at brandvæsenet bad folk om at blive inden døre, da der onsdag aften udbrød brand i en villa på Bjerringbrovej.

Hovedstadens Beredskab modtog meldingen om den voldsomme brand klokken 20.06 og sendte, ifølge bt.dk, hele 10 slukningskøretøjer og 20 brandfolk i retning mod Bjerringbrovej for at få bugt med flammerne, der havde omspændt en carport og bredt sig til selve villaen.

”Ilden fra carporten spredte sig hurtigt til hovedhuset, men vi fik skåret branden over, så det kun var halvdelen af villaen der blev brandpåvirket,” fortæller vagthavende operationschef hos Hovedstadens Beredskab, Brian Eriksson.

I følge avisens oplysninger blev en person tilset af ambulancefolk. Hvad der var årsag til branden, skal Københavns Vestegns Politi nu undersøge.