Vil låne 30 millioner til at kickstarte Rødovres erhvervsliv

Rødovre Kommune søger dispensation til at låne omkring 30 millioner kroner, der skal fremskynde vækst og skabelsen af jobs lokalt hurtigst muligt. Eksempelvis renoveringer af veje og andre anlæg. Foto: Arkiv

Hjælp til virksomheder Bæredygtige tiltag og istandsættelse af eksempelvis veje er blandt de tiltag en samlet kommunalbestyrelse nu søger om lov til at låne 30 millioner kroner ekstra til at igangsætte hurtigst muligt for at sætte samfundshjulene igang og bekæmpe arbejdsløsheden lokalt.

Af André Bentsen

Aftalen kort Partierne er enige om at søge om lånedispensation hos Social- og Indenrigsministeriet, så det bliver muligt at igangsætte kommunale renoveringer og forbedringer. Det er fx støjreducerende asfalt, energirenoveringer i institutioner, vedligeholdelsesarbejde i institutioner, udskiftninger af installationer og lign. Hvilke initiativer, der nøjagtigt sættes i værk, afgøres af svaret fra ministeriet. Dækningsafgiftens 2. rate, som udgør 16 mio. kr., skubbes til efteråret. På den måde hjælper kommunen virksomhederne med likviditet her og nu. Kommunalbestyrelsen behandler den samlede sag i april, men alle partier er allerede nu enige om at støtte op om aftalen.

Det er muligt, at Rødovre nok skal komme helskindet gennem krisen, men hvis der også skal være et lokalt liv efter coronatiden, er der brug for tiltag, der ligger ud over regeringens hjælpepakker.

I Rødovre står samtlige partier i kommunalbestyrelsen sammen om at styre Rødovre sikkert gennem coronakrisen. Det kommunale kriseberedskab med ældrepleje, nødpasning af børn og så videre fungerer godt, men ledigheden stiger, og erhvervslivet er nødlidende.

“Derfor tager kommunalbestyrelsen nu imod regeringens hjælp til at øge kommunens anlægsinvesteringer. Partierne har indgået en aftale, som kan give virksomhederne nye ordrer, skabe lokale arbejdspladser, og som vil udskyde virksomhedernes dækningsafgift (16 millioner kroner, red),” fortæller borgmester, Britt Jensen (S).

Hun afslører, at partierne fredag morgen blev enige om, at Rødovre Kommune skal igangsætte yderligere investeringer, som kan være med til at skabe lokale arbejdspladser og fylde ordrebøgerne op hos lokale virksomheder allerede i år.

Det er vel at mærke nye investeringer i byggeri og anlæg, som ikke tidligere har været besluttet. Det kommer derfor oveni Rødovre Kommunes historisk høje anlægsbudget på 128 millioner kroner i 2020.

Investeringer og dækningsafgift

De nye investeringer og udskydelse af dækningsafgift er betinget af, at Rødovre Kommune får mulighed for at låne penge til en række anlæg i form af renoveringer og vedligeholdelsesarbejder, som regeringen og KL overordnet har aftalt at give kommunerne mulighed for.

“Vi står i en ekstraordinær situation, og det kræver ekstraordinære handlinger. Mange lokale virksomheder har det hårdt i denne tid, og vores ledighed stiger med ekspresfart. Vi slår faktisk tre fluer med ét smæk, når vi sætter gang i investeringerne nu: Vi får glæde af forbedringerne med det samme, vi hjælper virksomhederne, og vi får skabt flere lokale arbejdspladser. Det er nu, vi skal handle, hvis vi skal sætte gang i hjulene på den anden side af corona-krisen,” understreger Britt Jensen,

Udover låneoptaget og igangsættelsen af nye projekter, vil Rødovre nu også udskyde dækningsafgiften for virksomheder med 16 millioner kroner til senere på året.

“Virksomhederne får lidt flere penge mellem hænderne i en svær tid. Vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe og undgå fyringer og konkurser. Det kan kun lade sig gøre, fordi Rødovre Kommune har en solid økonomi,” siger Britt Jensen og tilføjer:

“Det er vigtigt for mig at understrege, at alle partier står bag den her aftale. Rødovre står med andre ord skulder ved skulder i kampen for at komme ud af krisen. Jeg er imponeret af, at alle partier med så kort varsel har bakket op og været klar til at tage ansvar. Det er godt gået, og jeg er meget taknemlig for den store ansvarlighed, som mine politiske kolleger her udviser.”

Særlig situation

Under normale omstændigheder ville især Det Konservative Folkeparti være meget imod at kommunen skal låne penge.

“Men vi står i en helt usædvanlig situation. Dagligt er der virksomheder, der ikke kan betale deres regninger og folk, der mister deres arbejde,” siger spidskandidat, Kim Drejer Nielsen (C).

“I den situation skal vi kommunalpolitikere gøre hvad vi kan. Én af de ting vi kan gøre, er at udskyde virksomhedernes betaling af dækningsbidrag og fremrykke nogle allerede planlagte anlægsopgaver. Det skal holde gang i hjulene, men det presser kommunens kassebeholdning at gøre de ting. Derfor kan vi helt ekstraordinært godt acceptere, at vi låner mere end planlagt,” siger han.

Vi skal støtte lokalt

Hos SF er man ramt af de mange nye ledige, som sundhedskrisen, der er gået hårdt ud over de lokale virksomheder, har medført.

“Borgerne er blevet opfordret til at støtte de lokale virksomheder. Eksempelvis købe takeaway hos de lokale restauranter, booke lokaler til konfirmationer, få en lokal håndværker forbi for at få ordnet nogle af de ting, der skulle have været gjort til efteråret, få lavet bilen hos den lokale mekaniker eller noget andet, der kan bakke op om det lokale erhversliv,” siger Kenneth Rasmussen (F)

“SF er derfor utrolig glade for, at alle partier i kommunalbestyrelsen har kunnet bakke op om, at vi øger vores anlægsbudget så hurtigt som muligt, således at vi undgår konkurser og fyringer i de lokale virksomheder. Jeg mener, at vi som kommunalpolitikere har en pligt til at bakke op om de lokale virksomheder i sådan en krise. Vi bliver nødt til at støtte de dygtige og hårdtarbejdende mennesker,” påpeger han.

Hvis de nye tiltag ikke er nok, understreger SF, at man er klar til at drøfte andre økonomiske muligheder for at støtte op om det lokale erhvervsliv.

Hans kollega på venstrefløjen, Enhedslistens Peter Mikkelsen mener, at den ekstraordinære situation gør, at alle skal gøre alt, hvad de kan for at folk ikke mister deres arbejde.

“Det er sund fornuft at fremrykke arbejde og igangsætte arbejde, der kan være med til at flere beholder deres arbejde. Det er til gavn for fællesskabet,” siger Peter Mikkelsen og tilføjer:

“Enhedslisten ville normalt ikke røre ved dækningsafgiften med en ildtang – med mindre vi kunne sætte den op. Når vi accepterer at udskyde virksomhedernes indbetaling af dækningsafgiften til Rødovre Kommune, er det kun fordi vi tror på, at det kan bevare arbejdspladser.”

Skal hjælpe lokale

Det er som om, at den særlige krise har fået partierne på rådhuset til at rykke endnu tættere sammen. I hvert fald er der ikke langt fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti i den ekstraordinære sag.

Her håber Kim Hammer (O) dog, at hjælpen kommer folk fra Rødovre til gode, at og jobbene ikke går til folk udefra.

“Jeg spurgte om, hvordan det kunne komme vores borgere til gode i Rødovre. Dem der får ordrerne styrer jo, men det er vores mål, at det skal gavne Rødovre. Det kan man ikke sikre 100 procent, men man vil prøve at lade det være op til virksomhederne, lød svaret. Jeg synes det er godt, at vi står sammen lige nu og er enige, så kan vi være uenige om alt andet,” siger Kim Hammer, der har venner i Italien, der ikke må gå ud af deres hus.