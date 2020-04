Vil ikke åbne for besøg på plejehjem – endnu

Du skal stadig holde dig væk fra byens plejehjem, hvis du kan, lyder det fra kommunen. Foto: Brian Poulsen

Coronavirus Selvom hele Danmark så småt er igang med at genåbne efter den historiske lockdown, vil Rødovre Kommune ikke åbne for besøg på plejehjemmene endnu. "Det vigtigste er at undgå at få smitte ind til de udsatte ældre," understreger, den nye udvalgsformand.

Af André Bentsen

“Hvor langt er Rødovre Kommune, nået i deres bestræbelser på at få åbnet for besøg på plejehjemmene?,” sådan spurgte Sanna Tønner Nielsen på vores Facebookgruppe ‘Rødovre Lokal Politik.

Som mange andre er hun interesseret i, hvornår de mange beboere på plejehjemmene igen kan få besøg af deres pårørende, men selvfølgelig under hensyntagen til de Coronatider vi har.

For den nye formand for Social- og Sundhedsudvalget, Annie Arnoldsen Pedersen (S) vægter smittefaren dog stadig større.

“Vi arbejder i øjeblikket på højtryk for at finde en løsning, så vores borgere på plejehjemmene igen kan få besøg af deres pårørende på en måde, der beskytter både plejehjemsbeboerne og de ansatte. Det ligger mig meget på sinde, at vi i den forbindelse følger de retningslinjer, vi får fra myndighederne. Det er kun ét scenarie, som er værre end besøgsforbuddet, og det er at få smitte ind på plejehjemmene,” siger Annie Arnoldsen Pedersen.

Hun har stor forståelse for, at rigtig mange pårørende gerne vil have mulighed for at komme på besøg igen.

“I Rødovre Kommune er det helt afgørende, at det sker på en sikker og tryg måde, hvor vi gør alt, hvad vi kan for at holde coronavirus på afstand fra vores ældre og udsatte. Sundhedsstyrelsen arbejder på vejledninger for, hvordan det kan foregå og vi står klar til at tage dem i brug, når de er klar. Som sagt, er der kun et scenarie, der er mere uudholdeligt end besøgsforbuddet og det er den isolation, som følger i halen af smitte inde på plejehjemmene,” uddyber hun til Rødovre Lokal Nyt.

Sikkerhed og ressourcer

Social- og sundhedshjælper Maria Grøndahl, der har mange års erfaring som tillidsrepræsentant i FOA, skriver i Rødovre Lokal Politik, at hun håber, kommunen ikke åbner op for besøg på plejehjemmene, før man er helt sikker på, at det er forsvarligt.

“Jeg håber man er langt fra at åbne indtil, man er stensikker på at vide hvor en eventuel smitte kan komme fra og derved sikre alle. Både beboere og personale. Er det med besøgszone og specielle tidspunkter og er der sikret ekstra ressourcer til det merforbrug det uden tvivl vil skabe? Det er spørgsmål der blandt andet skal være på plads først,” siger hun, mens Enhedslistens Hans Houmøller foreslår, at man kigger mod andre kommuner, der har indført besøgstid i opstillede telte foran plejehjemmene.