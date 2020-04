Vil bygge tre etager i forladt Superbrugs

Den har stået tom meget længe, SuperBrugsen, der måske snart kan vokse i både højde og liv. Foto: Brian Poulsen

Islev Torv I aften behandler Teknik- og Miljøudvalget en midlertidig dispensation, der skal gøre en ende på butiksdøden på Islev Torv. Borgermøde og diskussion om gennemkørende trafik kan være på vej.

Af André Bentsen

Rygterne om den snarlige åbning af en Netto tæt på Islev Torv kan meget muligt være den dét afgørende skub, COOP Danmark har haft brug for til at se det fornuftige i at give den tomme bygning, hvor der engang lå en Superbrugs torvet, videre.

Men vi ved det ikke.

Det vi til gengæld ved er, at FJ Invest Ejendomme ApShar planer for bygningen og har spurgt Rødovre Kommune om lov til at lave en slags blandet erhverv på torvet. Coop har sagt ja og tirsdag aften behandler Teknik- og Miljøudvalget i Rødovre Kommune derfor en dispensation, der langt om længe skal forsøge at puste kunstigt åndedræt ind i Rødovreverdenens oftest dødserklærede torv.

Nu sker der endelig noget – igen

Hvad, der ikke er fundet på at krumspring og arkitektkonkurrencer for at skabe liv omkring torvet uden held, ville kræve sin helt egen avis at ihukomme.

Vælger kommunen at give dispensationen er det langtfra sikkert, at der kommer mere liv og glade dage af den grund, men som minimum slipper vi for at kigge på den tomme gamle butik, der må være en torn i øjet på alle, der kan lide markedsliv og hader monopoler.

”Det er et stort yes, med tommelfinger opad for mit vedkommende,” siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro (S).

Han glæder sig over, at der kommer blandet erhverv og spår, at der måske kan blive tale om noget genbrugsbutik og nogle boliger ovenover, men nu vil han lige se konceptet nærmere an inden han skyder bjørnen og sælger skindet.

”Det er super godt for os, at der kommer en investor, der rent faktisk vil noget med området og derfor søger om en permanent løsning. Først vil vi dog behandle en midlertidig dispensation på tre år, og hvis alting viser at gå godt, så kan vi snakke om en ny lokalplan, sådan som han ønsker,” fortæller Jan Kongebro.

Bolig og forretning

FJ Invest Ejendomme ApS køber ejendommen på betingelse af, at der ikke startes en dagligvarerbutik.

”På langt sigt ønsker FJ Invest, at der udarbejdes en lokalplan for ny bebyggelse i området med mulighed for erhverv og boliger i 2-3 etager,”oplyser Jan Kongebro.

”På kort sigt ønsker FJ Invest at udleje den eksisterende bygning til et andet erhvervsformål. Udarbejdelse og behandling af hhv. udviklingsprojekt og ny lokalplan vil tage en vis tid. Mens det arbejde pågår, ønsker køber så hurtigt som muligt at udleje bygningen midlertidigt, så der kommer aktivitet i bygningen. Det er købers umiddelbare plan, at der etableres en genbrugsbutik,”fortsætter Kongebro, der nu vil foreslå forvaltningen, at der skal holdes et borgermøde om torvets indretning og fremtid – igen.

Borgermøde efter lockdown

”Der har været meget snak om gennemkørslen. Jeg ligger personligt op til, vi tager et borgermøde om vi skal holde det åbent for gennemkørsel og hører, hvad folk har af tanker. Jeg har besøgt det tit og gennemkørslen opfylder ikke det ønske vi havde om at skabe liv. Det er bare blevet til parkeringspladser og intet andet,” beklager han.