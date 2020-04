Unge med spiseforstyrrelser svigtes under Coronakrisen

Udsigten fra en af de stuer, de unge piger er blevet sendt hjem fra.

Psykiske sårbare Tidligere i år afslørede DR1 dokumentaren ’Døde Pigers Dagbog’, et hemmeligt netværk på Instagram, hvor hundredvis af piger deler voldsomme billeder og tekster af selvskade og selvmord. Nu svigtes de selv samme piger som nogle af de første under Coronakrisen!

Af Debatindlæg af Marie Færge

Rigtig mange unge med psykiske lidelser har behov for et sted med forståelse og opbakning. En opbakning, der tydeligvis mangler i samfundet, når psykisk syge børn og unge sendes hjem, for at have deres forældre til at tage sig af dem, som det sker i vid udstrækning under Coronakrisen.

Når forældre indlægger deres børn på en psykiatrisk afdeling, er det fordi, de ikke længere kan håndtere situationen derhjemme. I december 2019 sendte DR2 Indefra med Anders Agger programmet ’Anoreksi’. Programmet giver et godt indblik i, hvor led en sygdom anoreksien er.

Bliver sendt hjem før tid

I Danmark har vi rigtig mange tiltag for at mindske smitten af COVID-19. Tiltag der sikrer, at vores sundhedsvæsen ikke bryder sammen. I mine øjne er sundhedssystemet dog allerede ved at bryde sammen, når psykisk syge børn og unge bliver sendt hjem, før de er klar til det.

Derfor følte jeg mig mandag aften nødsaget til at skrive direkte til Statsministeriet og til Psykiatriledelsen i Region Sjælland. Herunder er de inputs fra forskellige artikler, jeg sendte med i mailen.

Sn.dk skriver 27. marts 2020: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Roskilde har sendt flest mulige af de 40 indlagte børn og unge hjem. De unge patienter, som blandt andet tæller børn og unge med angst og børn og unge med meget alvorlige spiseforstyrrelser, er ikke udskrevet – men hjemme på »udvidet orlov«.

Tina Boel (SF), der er formand for Region Sjællands social- og psykiatriudvalg, hørte først om det, da hun læste det i avisen. – Det er den sidste gruppe psykiatriske patienter, jeg ville sende hjem. Unge med spiseforstyrrelser er så sårbare, og det kan få enorm stor betydning for deres tilstand. Jeg frygter, at vi vil se mere selvskade blandt de unge piger. – Den afdeling bør genåbnes med det samme.

Kan kun tigge og true

Dr.dk skriver den 28. marts 2020: Alle landets fem regioner kan melde om en lavere belægning end vanligt. Så mange senge står tomme i psykiatrien i Region Sjælland: Belægning i voksenpsykiatrien: 60 procent. Belægning i børne- og ungepsykiatrien: 50 procent. Et forældrepar fortæller (sn.dk, 21-03-20), at de frygter, at deres anorektiske datter helt stopper med at spise: – Når hun er på afdelingen, så har de et sondeberedskab. Det betyder, at hvis unge ikke spiser, så bliver de tilbudt at få en kalorieholdig drik, hvor der er alt, hvad de har behov for, og hvis de nægter at drikke den, så får de det med sonde. Herhjemme kan jeg jo bare tigge eller true. Det får jeg intet ud af, jeg har intet pressionsmiddel, siger faderen.



Sendt brev til statsministeren

Jeg skriver i håb om, at den afdeling hurtigst muligt bliver genåbnet, så pigerne kan få den nødvendige behandling. Om ikke andet, så netop fordi anorektiske piger, der nærmest intet spiser uden sondeberedskab, er blandt dem, der er i farezonen, når Coronavirussen kræver ofre med lavt og svækket immunforsvar.

Jeg har sendt en lignende mail til statsministeriet, da jeg synes det er enormt presserende og under al kritik at sende psykisk syge børn og unge hjem.