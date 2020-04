Udskyder genåbning af institutioner og skole

Af hensyn til sikkerheden har Rødovre Kommune valgt at udskyde genåbningen af institutioner og dagpleje. Foto: Arkiv

Genåbning Det handler om sikkerhed, når Rødovre Kommune vælger at udskyde åbningen af daginstitutioner og dagpleje.

Af André Bentsen

Medarbejderne på skole- og dagtilbudsområdet i Rødovre arbejder i disse dage på højtryk for at forberede genåbningen for børn og forældre, men det har været svært at nå det til den af regeringen ønskede dato.

Derfor udskydes genåbningen nu lokalt. Undervisningen for 0.-5. klasserne bliver rykket en dag, så den i stedet for den 15. april starter torsdag den 16. april. Der vil være nødpasning tirsdag den 14. og onsdag den15. april.

“Rødovre Kommune har løbende modtaget mere og mere detaljerede krav fra myndighederne. Vi tager ingen chancer, og vi vil være helt sikre på, at vi kan sikre trygge rammer for både børn og medarbejdere, inden vi åbner,” oplyser kommunikationskonsulent, Rasmus Thyge Lynghøj.

“Derfor bliver Rødovre Kommune desværre nødt til at udskyde genåbningen af daginstitutioner og dagplejen til mandag den 20. april. Det sker for at være sikker på, at vi kan overholde Sundhedsstyrelsens krav. Der har tidligere været udmeldt en tidligere dato, men det står nu klart, at det ikke kan lade sig gøre,” forklarer han.

Alle forældre har fået direkte besked om ændringen på BørneIntra. Der vil i uge 16 være nødpasning i alle dagtilbud.

“Det har været nødvendigt at rykke startdagen en dag for at kunne nå at blive helt klar – af hensyn til sikkerheden for børn og medarbejdere,” gentager Rasmus Thyge Lynghøj.