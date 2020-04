Tricktyve udnytter coronafrygt

De seneste 11 dage har Københavns Vestegns Politi modtaget anmeldelse om tre tricktyverier og et forsøg med relation til corona-situationen - senest har der været flere episoder i weekenden. Foto: Arkiv

politi Opfordringen er klar efter flere corona-relaterede tricktyverier på Vestegnen: Luk kun fremmede ind i dit hjem, hvis de kan fremvise gyldig legitimation.

Af André Bentsen

Der findes tilsyneladende ingen grænser for, hvor usle tricks tyve kan finde på at bruge i forsøget på at stjæle værdier fra ældre borgere. De seneste 11 dage har Københavns Vestegns Politi modtaget anmeldelse om tre tricktyverier og et forsøg med relation til corona-situationen – senest har der været flere episoder i weekenden. Gerningsmændene fortæller blandt andet de ældre, at de skal gøre ekstra rent, spritte af eller hjælpe med værnemidler af hensyn til corona-smitte.

”At bruge corona-situationen til at få adgang til ældres bolig, er noget vi ser på med stor alvor. Der er grund til opmærksomhed – både blandt de ældre, men også hos deres pårørende, som vi opfordrer til at tale med deres ældre familiemedlemmer om episoderne,” udtaler politikommissær Tue Lauenblad i en pressemeddelelse.



Ring til politiet, hvis du er i tvivl

Politiet har oplevet flere episoder fra den 18. til 25. april i politikredsen og opfordringen til de ældre er klar.

”Vi opfordrer til, at man alene lukker fremmede ind i sit hjem, hvis de kan fremvise gyldig legitimation. Hvis man er i tvivl om, hvem man står over for, kan man altid ringe til politiet. Så kan vi – evt. i samarbejde med kommunen – afklare om alt er i orden,” siger Tue Lauenblad.

Selv om efterforskning i sagerne umiddelbart peger på, at flere forskellige personer står bag, kan Københavns Vestegns Politi ikke udelukke, at det er den samme personkreds, der står bag de fire sager.