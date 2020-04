Tryggest på Vestegnen

86,1 procent af borgerne i Rødovre Kommune føler sig trygge i deres nabolag Foto: Arkiv

politi 86,1 procent af borgerne i Rødovre Kommune føler sig trygge i deres nabolag og Rødovre topper dermed listen over kommuner på Vestegnen. Det viser en ny tryghedsundersøgelse fra Rigspolitiet.

Af André Bentsen

Fakta Borgernes grundlæggende tryghed i Københavns Vestegns politikreds Rødovre Kommune - 86,1 procent Glostrup Kommune - 85,9 procent Ballerup Kommune - 81,7 procent Høje Taastrup Kommune - 81,4 procent Hvidovre Kommune - 81,1 procent Gladsaxe Kommune - 79,3 procent Herlev Kommune - 79,2 procent Albertslund Kommune - 78,4 procent Vallensbæk Kommune - 77,9 procent Brøndby Kommune - 77,1 procent Ishøj Kommune - 75,5 procent Høje Gladsaxe Kommune - 68,9 procent Kilde: Rigspolitiets tryghedsundersøgelse fra 2019

Det skal være trygt at bo og færdes i Danmark og på Vestegnen føler borgerne sig i Rødovre lidt mere trygge end borgerne i de øvrige vestegnskommuner, der hører over Københavns Vestegns Politi kreds.

Det er tal fra Rigspolitiets seneste tryghedsundersøgelse, der sender Rødovre til tops i tryghed. Det er syvende gang at politiet gennemfører tryghedsundersøgelsen, der i 2019 bygger på 42.000 besvarede spørgeskemaundersøgelser, der er gennemført af Epinion i perioden fra den 12. juni til den 19. september 2019.

Trygheden er faldet i politikredsen

De adspurgte borgere i undersøgelsen har blandt skulle svare på, hvor grundlæggende trygge de føler sig i deres nabolag ud fra en skala fra 1-7.

Af de adspurgte rødovreborgere svarer 86,1 procent af de føler sig trygge og tallet er væsentligt højere end den samlede tryghedsprocent på hele Vestegnen.

Undersøgelsen viser nemlig, at 80,6 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2019 i Københavns Vestegns politikreds. Et tal der i øvrigt er noget lavere end i 2018, hvor tallet politikredsens samlede tal lå på 84,9 procent.

Hvis man vender blikket mod bunden af tabellen, skiller besvarelserne fra borgerne i Høje Gladsaxe sig ud. Her angiver kun 68,9 procent af borgerne, at de føler sig trygge i deres nabolag.