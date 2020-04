TekX kommer tandlæger til undsætning

Tekx har 3D printere som producerer værnemidlerne. Foto: Brian Poulsen

Coronavirus I skrivende stund har Rødovres kommunale tandpleje kun sølle to ansigtsvisirer tilbage. Men i morgen har skolernes læringshus for innovation og teknologi løst krisen med teknisk snilde og moderne 3D-printere.

Af André Bentsen

Under normale omstændigheder ville de store 3D-printere i TekX have spyttet robotter og andre sjove ting ud til byens skoleelver. Tirsdag blev der i stedet tændt op under en helt anden produktion.

Byens sundhedssektor, og lige nu i særdeleshed den lokale tandpleje, er i akut mangel på visirer, der kan beskytte personalet mod coronasmitte.

Studentermedhjælperen Jonathan Baagø på TekX fik derfor fat i skabeloner på hjælpemidler og tirsdag klokken 14 gik printerne ellers i gang.

”Vi har åbnet institutionen op for at producere visirer. Først til tandplejen og sundhedspersonalet i Rødovre, hvor der er en akut mangel lige nu, men på sigt også til at kunne hjælpe resten af Danmark,” forklarer Jesper Drachmann, der er leder af TekX.

Kører i døgndrift

Hvis alt kommer til at køre efter drejebogen, vil de kunne sende 100 visirer ud af døren hver dag. Ikke mindst fordi 8 af de i alt 20 printere faktisk kan køre af sig selv uden menneskelig hjælp.

”Vi har brugt vores tid på at hjælpe lærere og forældre til at omstille til den digitale hjemmeundervisning, men det giver god mening, at vi med vores store kapacitet på området engagerer os i det sindsygt store behov der er lige nu,” understreger Jesper Drachmann.

”Der er en kæmpe mangel på visirer lige nu. Man får faktisk helt gåsehud af tanken,” tilføjer Jesper, der ikke vil sætte dato på, hvornår TekX stopper med at hjælpe sundhedsindustrien.

”Vi har lige fået åbnet op over til rådhuset for at hente ekstra plaststykker og bestilt ekstra filament, som er det materiale vi printer med, så vi fortsætter krisen ud eller så længe vi kan få forsyninger.”